Cinq conseils pour la rééducation alimentaire

Une grande partie de la population commence et termine un régime presque tous les jours. Le poids et le corps actuels ne plaisent pas, mais la tentation de manger plus vite et souvent considérée comme plus savoureuse est immense.

Suivre un régime n’est pas une tâche facile, mais tout dépend de ce que vous visez vraiment dans votre vie.

Une rééducation diététique peut être le grand secret pour que vous ayez enfin une vie plus saine et un reflet dans le miroir qui vous rend plus heureux.

Découvrez ci-dessous cinq conseils qui peuvent vous aider à démarrer efficacement une rééducation alimentaire. Je vous garantis que ses chances de succès sont bien plus grandes que n’importe quel régime fou que vous avez essayé de suivre.

1- Évitez les industrialisés

Plus vous pourrez manger de «vraie nourriture», mieux ce sera pour votre système. En plus de la perte de poids, qui est l’objectif de beaucoup, les aliments faits maison vous fournissent toujours une quantité importante de nutriments que les aliments déjà prêts ou semi-prêts ne vous fournissent pas. Essayez de faire la sauce tomate en utilisant uniquement ce légume si riche en nutriments et cherchez une recette de pépites à base de poitrine de poulet et d’épices fraîches. Je vous assure qu’en plus de la santé, leur goût est extrêmement supérieur à ceux que vous préparez déjà dans les rayons des supermarchés.

2- Manger toute la journée

La règle est claire: peler plus et déballer moins. Plus vous pouvez inclure de portions de fruits et légumes dans votre alimentation quotidienne, mieux c’est. C’est parce qu’ils contiennent une quantité importante de vitamines, de fibres et d’autres éléments qui vous donnent de la satiété et même améliorent votre humeur et votre humeur. Variez autant que possible le type de fruits et légumes, car chacun a des propriétés spécifiques.

3- Découvrez de nouvelles saveurs

D’accord, je crois comprendre que vous avez essayé jiló enfant et que vous l’avez trouvé horrible. Mais saviez-vous que notre goût change tout au long de notre vie? Si j’étais vous, je donnerais une nouvelle chance à la nourriture et aux épices. Soudain, vous dites que vous détestez l’aubergine et que vous vous retrouvez amoureux d’une lasagne à base de cet ingrédient si riche en nutriments et super respectueux de l’alimentation.

4- Donner la préférence aux grains entiers

Vous n’avez pas besoin de supprimer définitivement le pain et les pâtes de vos aliments, essayez simplement de vous contrôler et de les réduire. Chaque fois que vous mangez, privilégiez les grains entiers, car en plus de vous donner une plus grande satiété et de vous faire manger moins, ils peuvent toujours vous apporter plus de santé grâce à leurs nutriments. Rappelez-vous toujours que le problème n’est pas de manger des glucides, mais de manger des glucides dits «vides» car ils ne contiennent pas de nutriments.

5- Éloignez-vous des restrictions très sévères

Si vous n’avez aucune restriction de santé (problèmes de digestion avec le gluten, maladie cœliaque ou allergie au lait, par exemple), il n’y a aucune raison plausible pour vous de retirer certains aliments de votre routine alimentaire. C’est parce que plus on restreint, plus on a envie de manger et on risque de manger une quantité absurde quand on ne peut plus contrôler. L’idéal est que vous appreniez à manger et que vous donniez toujours la préférence à ce qui est sain, mais que vous ne vous absteniez jamais de manger un chocolat ou un morceau de gâteau de bonne qualité lors de la fête de votre ami.