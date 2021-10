Cinq choses que vous devez savoir sur les prix Nobel et Alfred Nobel

in

Depuis 1901, les prix Nobel sont décernés à des hommes, des femmes et des organisations pour des travaux qui ont permis de grandes avancées pour l’humanité, conformément aux souhaits de l’inventeur Alfred Nobel.

Voici cinq choses à savoir sur les prix et leur créateur.

Une incompréhension?

Le 12 avril 1888, le frère aîné d’Alfred Nobel, Ludvig, décède à Cannes, en France.

Mais le journal Le Figaro a confondu les frères et a annoncé la mort d’Alfred en première page sous un titre assez incendiaire : « Un homme qu’on peut difficilement qualifier de bienfaiteur de l’humanité est mort hier à Cannes. C’est le Nobel, inventeur de la dynamite. »

Beaucoup attribuent à cette injure l’inspiration pour la création des prix par Nobel, soulignant le libellé de son testament selon lequel les prix devraient être décernés à ceux qui « ont conféré le plus grand bénéfice à l’humanité ».

« Mais on ne peut qu’imaginer » car l’incident n’est pas mentionné dans sa correspondance, a expliqué à l’AFP sa biographe Ingrid Carlberg.

Quant aux visiteurs venus présenter leurs condoléances à l’hôtel parisien de l’inventeur, ils ont eu la surprise d’être accueillis par un Alfred bien vivant, comme le rapporte Le Figaro le lendemain.

Découvertes de plus en plus anciennes

Dans le testament de Nobel, les récompenses devaient aller à ceux qui avaient servi l’humanité « au cours de l’année précédente ». Cependant, depuis la création des prix en 1901 et au-delà, cela a rarement été impératif.

Il faut souvent du temps pour que le véritable impact des découvertes soit connu, et le nombre de récipiendaires dignes s’accumule. En conséquence, un travail vieux de plusieurs décennies est souvent récompensé.

John Goodenough, par exemple, est devenu en 2019 la personne la plus âgée à remporter un prix Nobel, à l’âge de 97 ans. Il est maintenant le plus vieux lauréat du prix Nobel vivant, à 99 ans. La plus jeune était Malala Yousafzai du Pakistan, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2017 à 17.

Prix ​​posthumes

Depuis 1974, les statuts de la Fondation Nobel stipulent que le prix ne peut être décerné à titre posthume. Mais une personne peut recevoir cet honneur si elle décède entre le moment de l’annonce en octobre et la cérémonie officielle de remise des prix en décembre.

Avant le changement, seules deux personnes avaient remporté un prix Nobel à titre posthume.

L’un d’eux était Dag Hammarskjold, le secrétaire général suédois des Nations Unies, décédé dans un accident d’avion en 1961, mais qui a reçu le prix Nobel de la paix plus tard la même année.

Et en 1931, le prix Nobel de littérature est décerné à titre posthume à un autre Suédois, Erik Axel Karlfeldt.

En 2011, le comité du prix de médecine a sélectionné Ralph Steinman du Canada, ignorant qu’il était décédé trois jours seulement avant son annonce.

La fondation a néanmoins décidé de lui remettre le prix.

Nominations improbables pour le prix de la paix

D’Adolf Hitler à Michael Jackson en passant par Staline ou Mussolini, le prix Nobel de la paix a vu son lot de candidats improbables, tirés par les cheveux ou qui font sourciller en 120 ans d’existence.

Hitler a été nominé pour le prix de la paix par un député suédois en janvier 1939, au bord du conflit le plus sanglant de l’histoire.

La proposition, qui se voulait sarcastique et visait à discréditer la nomination du Britannique Neville Chamberlain après les accords de Munich, a cependant été retirée.

Le président serbe Slobodan Milosevic, jugé plus tard pour génocide, a également été nommé, tout comme Jules Rimet, le « père » de la Coupe du monde de football.

Une seule lauréate sur 20

Bien que leur représentation parmi les lauréats ait régulièrement augmenté au cours des dernières décennies par rapport aux premières années, les femmes ne représentent encore qu’environ 6 % des lauréats.

Depuis 2001, 28 femmes ont été récompensées tous prix confondus, soit près de trois fois plus qu’au cours des deux décennies précédentes.

En 2009, cinq femmes ont reçu un prix Nobel, dont la première femme lauréate en économie, l’Américaine Elinor Ostrom, un record qui n’a pas encore été égalé.

« Nobel aurait été agacé par cette statistique », a déclaré Ingrid Carlberg.

« C’était un féministe avant l’heure, qui défendait les carrières des femmes et admirait les intellectuelles. »

L’économie a eu le moins de femmes lauréates à 2,3%, inférieur aux prix combinés des sciences qui ont vu 3,7% de femmes.

Bien que légèrement plus équitablement distribuée, la littérature est encore largement une affaire d’hommes avec 13,7 femmes parmi les lauréats, le prix de la paix s’en sortant légèrement mieux à 15,9%.

Néanmoins, la première personne à remporter deux fois le prix Nobel fut Marie Curie, en 1903 en physique et en 1911 en chimie.

