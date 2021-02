Cinq choses à savoir sur Spotify HiFi – Spotify

Cinq sur Cinq Shampooing Anti-Poux et Lentes à l'Huile Essentielle de Lavande Bio 100ml

Description : Le shampoing Natura Cinq sur Cinq anti-poux et lentes à l'huile essentielle de lavande bio est un traitement anti-poux indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 36 mois. Ce shampoing efficace et rapide est formulé à base d'huile de coco, il est sans insecticide chimique et sans paraben. Il