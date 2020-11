Cinq choses à apprendre sur l’enfer astral

Les 30 jours précédant la date anniversaire sont les pires blessures que quiconque puisse subir dans la vie. Dans le cas des femmes, même le syndrome prémenstruel – qui dure normalement une semaine – ne peut pas surmonter l’enfer astral.

Mais tout ne peut pas être pris du côté négatif. Après tout, même les jours les plus sombres nous conduisent à un but plus que positif dans nos vies.

Nous avons séparé cinq curiosités pour que vous compreniez que, aussi ennuyeux que soit l’enfer astral, il y a une lumière au bout du tunnel et que cela peut être un paradis astral pour nous!

1. Nous perdons la tête, mais nous obtenons un bonus

Il est normal de perdre la tête dans ces 30 jours avec la peau astrale. Tout finit par nous irriter, tout se retourne contre nous et, pour aggraver les choses, tout va mal! Il s’avère que dans cette période, nous sommes prêts à abandonner quelque chose dans notre vie et à mettre fin à un cycle que nous sommes déjà épuisés. Profitez de cette phase pour organiser vos idées et jeter à la poubelle tout ce qui n’y ajoute plus, car à quoi bon recommencer une année avec les mêmes obstacles si vous ne les jetez pas?

2. C’est le moment de réfléchir!

Que deviendrions-nous sans les problèmes? D’accord, les problèmes sont vraiment quelque chose de très compliqué, mais c’est d’eux que l’on grandit, on sait gérer certaines situations et, par conséquent, on apprend à ne pas les répéter. C’est pratiquement un devoir! Nous devons les valoriser afin qu’à l’avenir, nous puissions regarder en arrière et voir à quel point nous avons évolué.

3. Chaque signe réagit différemment

Ne vous comparez pas à l’enfer astral des gens autour de vous. Chaque personne – ou plutôt – chaque signe réagit différemment. Nous avons tous déjà un tempérament et une personnalité différents en raison des étoiles. Selon votre signe, vous pouvez même y faire face naturellement ou avec la tête haute prête à affronter des moments difficiles. Mais d’autres peuvent tomber dans la contradiction et pleurer, crier, manger tout ce qu’ils voient devant eux et entre autres situations. En fin de compte, c’est vous et votre enfer astral.

4. Ne créez pas d’attentes pour quoi que ce soit

Notre équipe a dit et répète: Rien, vraiment! Créer des attentes dans nos jours normaux est déjà un problème, dans l’enfer astral alors, nous ne parlons même pas. Nous voulons toujours que tout se passe comme prévu, nous faisons des plans dans notre tête et nous voulons que tout se passe bien. Mais, nous savons très bien que ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. Le meilleur conseil est: laissez-le se produire, laissez-le se produire, laissez-le vivre! Plus nous attendons, plus nous aurons de déceptions; si nous n’attendons pas, les choses se passent naturellement et viennent à nous comme un gant – ou une surprise, comme vous préférez. C’est une tâche difficile à accomplir, mais faites un effort que vous remercierez à la fin!

5. Dribbler l’enfer astral

Maintenant que vous savez que ce “petit enfer” commence un mois avant votre anniversaire, commencez à vous programmer pour ne pas passer par une nervosité involontaire. Planifiez un voyage, une aventure, un 5 à 7 entre amis et tout ce qui vous fait oublier les routines que nous prenons au fil des mois. Mais n’oubliez pas de vous nettoyer! Éliminez toutes les choses qui vous font mal et commencez votre nouvelle année les deux pieds joints et fermes pour avancer avec la tête haute et confiante.