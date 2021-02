Cinq chansons emblématiques que Daft Punk nous laisse après ses 28 ans de carrière | 45S

Ce lundi, pour changer, nous avons entendu des nouvelles décevantes. Daft Punk, duo de musique électronique français populaire, a annoncé sa séparation après 28 ans de tournées, 4 albums, des milliers de concerts et des millions de fans à travers le monde. Ils l’ont dit à travers un extrait du film Electrome de l’année 2006, où l’on voit comment les deux DJ marchent dans le désert jusqu’à ce que l’un d’eux explose. Immédiatement après, les mains robotiques apparaissent sur l’écran noir, formant un triangle et sur le «1993 – 2021».

Heureusement, la vidéo ne s’arrête pas là, mais montre plutôt le membre survivant marchant vers l’horizon formé par un coucher de soleil rougeâtre dans le désert tout en jouant une courte partie de «Touch», une chanson de l’album «Random Access Memories» (2013) . «Attendez, si l’amour est la réponse que vous avez», récitez les paroles jusqu’à la fin du clip.

Prenant cet esprit optimiste avec lequel Daft Punk a dit au revoir, c’est que nous avons pris cette note. Nous prenons les moments forts de la carrière prolifique des énigmatiques casqués et vous les présentons. Chacun d’eux est devenu un énorme succès après leur départ et a eu un impact sur la musique et nos vies. Voyons cela ensuite.

Encore une fois – ‘Découverte’ (2001)

En medio de una fiesta, cuando el cansancio mostraba sus estragos, esta canción podía convertirse en la inyección de energía, en el inicio del segundo tiempo, de la prórroga, del segundo partido, de lo que sea, lo importante era continuar festejando, hacerlo une fois de plus.

« One More Time » est sorti en 2000 en tant que premier single de l’album « Discovery ». Il devient immédiatement le premier n ° 1 de Daft Punk dans son pays, la France, et inaugure sa liste des plus grands succès à travers le monde. Plusieurs années plus tard, Rolling Stone l’a classée 307e sur la 500 meilleures chansons de tous les temps.

Quelque chose à propos de nous – ‘Discovery’ (2001)

Il ne faut pas beaucoup de mots pour exprimer l’amour infini qu’une personne peut ressentir pour une autre et cette chanson en est une preuve irréfutable. Que ce soit dans une douce danse sous le clair de lune ou simplement allongé dans son lit à regarder le plafond au fil des heures, un moment spécial est créé en écoutant « Something About Us » en couple.

Cette chanson a également été utilisée comme single pour ‘Discovery’ et son clip vidéo a également servi à promouvoir le film Interstella 5555 – Le 5tory du 5ecret 5tar 5ystem, qui raconte l’histoire de certains musiciens extraterrestres venus sur Terre pour devenir le meilleur groupe ici.

Obtenez de la chance – ‘Random Access Memories’ (2013)

De l’alcool partout, de la musique forte, du pur plaisir, nous avons la possibilité de réaliser quelque chose de plus avec une autre personne. Cela pourrait être une rencontre charnelle pour une nuit ou peut-être même trouver l’amour. L’environnement donne pour que cela se produise. Dans des cas comme celui-ci, les seules choses qui nous séparent de la fin heureuse sont l’attitude et la bonne chance.

Quand on parle de « Get Lucky », on parle du plus grand succès de Daft Punk. La chanson, après avoir été publiée en tant que premier single de ‘Random Access Memories’, a dépassé la marque fixée par «One More Time» et s’est classée première dans les principaux charts de France, Royaume-Uni, Belgique, Irlande, Danemark, Italie, Espagne, entre autres.

Perdez-vous dans la danse – ‘Random Access Memories’ (2013)

Danse, laissez-vous emporter par le rythme. Oubliez la vie un instant, qu’elle soit agréable ou injuste, qu’elle soit cruelle ou gentille, qu’elle soit claire ou sombre, qu’il y ait espoir ou déception. Parce que nous méritons tous un moment de pause, de nous sortir de la routine pour profiter de l’ici et maintenant, pour profiter du fait que nous sommes vivants.

« Lose Yourself to Dance » a été composé par Daft Punk, Williams et Nile Rodgers et est sorti comme le deuxième single de l’album « Random Access Memories » (2013). De toute évidence, la chanson est devenue un succès international. Il est en tête des principaux classements dans des pays comme la France, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.

Instant Crush – ‘Random Access Memories’ (2013)

Déception d’amour et de chagrin: une partie de la vie et une partie des thèmes de Daft Punk. L’amour, la fête, la joie sont finis. Il est maintenant temps d’affronter la non-correspondance, l’impuissance que les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait. Nous devons y faire face même si cela coûte et fait mal.

«Instant Crush» est sorti en même temps que l’album «Random Access Memories» et mettait en vedette le chanteur des Strokes Julian Casablancas. Des mois après la sortie de l’album, le groupe a sorti le clip vidéo officiel, où nous voyons une séquence tendre de deux personnages de cire apparemment amoureux qui, après un incendie, se rejoignent comme deux flaques d’eau fondues.