Cinq besoins de jeux de vitesse retirés définitivement du PS Store

Cinq Besoin de vitesse les jeux couvrant la génération PlayStation 3 ont été retirés définitivement du PS Store, avec peu ou pas d’avertissement de l’éditeur EA. Comme confirmé dans un article de Reddit hier, les cinq titres ont été supprimés de la vitrine le même jour. Les jeux étaient Need for Speed: Carbon, Need for Speed: Undercover, Need for Speed ​​Shift, Shift 2: Unleashed et Need for Speed: The Run. Les magasins en jeu pour tous les titres susmentionnés ont également été fermés et les serveurs en ligne suivront le 31 août 2021.

Ceci est fait pour que les équipes travaillant sur la franchise puissent se concentrer sur l’avenir. « Les équipes de développement et le personnel opérationnel ont consacré beaucoup de temps et de passion au développement, à la création, à la sortie et à l’entretien du jeu au fil des ans, et nous adorons vous voir jouer. Mais le nombre de joueurs est arrivé à un point où il n’est plus possible de continuer le travail en coulisse nécessaire pour maintenir Need for Speed ​​Carbon, Need for Speed ​​Undercover, Need for Speed ​​Shift, Need for Speed ​​Shift 2: Unleashed et Need for Speed ​​The Run opérationnel. «

Si vous possédez déjà une copie numérique de l’un de ces jeux PS3, vous pourrez toujours y jouer, éventuellement hors ligne. Cependant, si vous ne faites que découvrir cette nouvelle, les copies physiques sont le seul moyen d’accéder à ces titres désormais.

Le responsable de la communauté Max Joker s’assure de mentionner que les derniers jeux Need for Speed, tels que Need for Speed ​​Payback, Need for Speed ​​Heat et Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ne sont pas affectés par cette suppression soudaine et peuvent être joués librement en ligne. dans le futur à venir. Comment réagissez-vous à cette décision? Est-ce que EA aurait dû fournir un avertissement plus long? Postez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.