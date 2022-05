Cinq astuces alimentaires que tout le monde devrait essayer

Internet regorge d’astuces et de conseils pour améliorer vos repas. Et tandis que certains sont à la limite du génie, d’autres sont carrément ridicules. Pour vous faire gagner du temps, nous avons répertorié cinq astuces alimentaires éprouvées qui peuvent donner aux repas de tous les jours le goût de manger dans un restaurant étoilé Michelin !

Photo : Nathan Dumlao/Unsplash

Cuire des sandwichs au fromage grillé avec de la mayonnaise

Bien que vous ayez peut-être entendu dire que le sandwich au fromage grillé parfait nécessite du beurre sur les côtés extérieurs du sandwich, il y a autre chose que vous devriez essayer. L’une des meilleures astuces pour un sandwich plus croustillant consiste à ajouter de la mayonnaise. N’oubliez pas de mettre la mayonnaise des deux côtés, celle de l’extérieur faisant frire directement sur la poêle. Votre vie ne sera plus jamais la même !

Ajouter la sauce soja au beurre de pop-corn

Plus il y a de beurre dans le pop-corn, meilleur est le goût. Et en ajoutant de la sauce soja au beurre crémeux, vous ferez ressortir les saveurs de fromage, de sarriette et de noisette du pop-corn. Il n’y a pas de retour en arrière après avoir découvert ce hack !

Ajouter du café à la pâte à brownie

Si vous aimez particulièrement le chocolat, essayez d’ajouter du café à votre pâte à brownie. Cela peut aider à rehausser la saveur du chocolat. Contrairement à ce que vous pourriez penser, si vous ajoutez une quantité modérée de café, vous n’obtiendrez pas une saveur de moka mais une explosion de chocolat intense et profonde dans votre bouche.

Photo : Lina Osorio/Unsplash

Ajouter du bicarbonate de soude lors de la cuisson des spaghettis

Si vous recherchez une texture de type ramen, ajoutez du bicarbonate de soude à vos spaghettis pendant l’ébullition. Cela peut aider à les rendre plus légers et plus rebondissants. Il est préférable d’ajouter le bicarbonate de soude à l’eau déjà bouillante.

Ajouter de la moutarde au macaroni au fromage

Du fromage fondu, du beurre crémeux, de délicieux macaronis et une pincée de farine pour la texture – quoi de mieux que ça ? Eh bien, une astuce que vous devez simplement savoir est que l’ajout de moutarde à ce repas bien-aimé peut le rendre encore plus savoureux et génial. La moutarde aide à faire ressortir toutes les saveurs et à les marier dans le parfait repas de triche.