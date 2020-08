Cinq ans plus tard, la véritable fin secrète de Metal Gear Solid V a été débloquée sur PS3

L’un des jeux les plus connus de la génération actuelle de consoles est Metal Gear Solid V: La douleur fantôme. Le dernier opus de l’une des sagas les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo, bien que n’étant pas sans critiques, est l’un des produits les plus renommés de notre culture de la décennie et a pu unir des millions de fans pour, Comme toute la saga a réussi, découvrez progressivement tous les secrets qu’elle cache. Et, précisément, quand on parle de problèmes cachés, nous devons souligner le jalon récent que les utilisateurs de PlayStation 3 ont atteint par rapport à l’une des fins du travail.

En ce sens, comme indiqué DualShockers, les acteurs de l’avant-dernière plate-forme Sony ont réussi à atteindre la fin coopérative du désarmement nucléaire mondial près de cinq ans après le lancement du jeu vidéo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, cet opus offrait à ses joueurs la possibilité en ligne de créer des bases d’armes et développer, entre autres éléments, leurs propres armes nucléaires, étant que l’un des principaux mécanismes de cette dynamique était la possibilité d’envahir et de démanteler –ou voler– les armes des autres utilisateurs. Pour atteindre cet objectif, alors, le nombre de ceux-ci a dû être réduit à zéro.

Surtout, cette fin avait déjà été découverte grâce à une fouille dans les archives du titre, mais c’est la première fois que, en toute légalité, il était possible de réaliser les conditions pour observer la cinématique retrouvée sur ce paragraphe. C’est donc certainement un moment remarquable pour la communauté de Metal Gear Solid V: La douleur fantôme, renforçant l’idée que les fans d’un titre, comme cela s’est produit avec des jeux comme Âmes sombres et The Elder Scrolls V: SkyrimIls peuvent atteindre des coins et recoins insoupçonnés pour explorer chaque millimètre de contenu.

