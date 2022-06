Cinq ans après la fin de Sherlock : comment Benedict Cumberbatch et Martin Freeman s’entendent

in

Les acteurs du Marvel Cinematic Universe se sont partagé le tournage pendant sept ans dans la série de la BBC. Amis dans la fiction et ennemis dans la vraie vie ?

© GettyBenedict Cumberbatch et Martin Freeman ont joué dans Sherlock pour la BBC.

À de nombreuses reprises, les acteurs qui se partagent le travail sur le plateau deviennent inséparables. Que ce soit parce qu’ils ont construit une relation de amitié ou une histoire d’amour, la plupart du temps ces liens transcendent l’écran. Cependant, ce ne serait pas le cas Benedict Cumberbatch Oui Martin Freeman. Cinq ans après la fin de la série sherlock de Bbcnous vous parlons de la relation entre les figures qui réussissent aujourd’hui à merveille.

C’était en 2010 quand Mark Gatiss et Steven Moffat Ils ont pris les histoires classiques de Sir Arthur Conan Doyle pour présenter une version 100% contemporaine. Cette fois, le détective britannique, accompagné du Dr John Watson, partage la maison du 221b Baker Street tout en résolvant des affaires complètement modernes, en respectant l’essence originelle. C’est ainsi qu’ils ont participé à quatre saisons disponibles en Première vidéo.

Mais…. Comment s’entendent les protagonistes de la production de la BBC ? Pendant le tournage, la complicité entre Benedict Cumberbatch et Martin Freeman était plus que professionnelle. Les acteurs se sont avérés avoir une excellente relation tant devant les caméras que lors d’événements ou de présentations sur le réseau de télévision. Cependant, puisque la série a eu son point final dans 2017Ils ont à peine été montrés ensemble en public à nouveau.

C’est que, bien qu’ils entretiennent d’excellents liens de collègues, ils ne sont jamais devenus de grands amis. Tout cela semblait avoir été amélioré lorsque Martin Freeman a commenté la réaction des fans face à Sherlock. En dialogue avec The Telegraph, il a soutenu: «Sherlock était de grande qualité dès le départ. Lorsque vous démarrez aussi haut, il est très difficile de le maintenir. Être dans la série, c’était comme être un mini-Beatle. À cause des attentes des gens, en partie ce n’est plus amusant”. Ainsi, il a précisé qu’il n’avait pas l’intention de revenir à la fiction.

Que répondit Cumberbatch ? Plutôt l’inverse: « C’est assez pathétique si c’est tout ce qu’il faut pour que vous ne vouliez pas avoir de contact avec votre réalité. A cause des attentes ? Je ne sais pas. Je ne suis pas nécessairement d’accord… Il y a un niveau d’obsession où les fans prennent le contrôle de la franchise même si c’est nous qui la faisons. Cela ne m’affecte tout simplement pas de la même manière, je dois dire”. En tout cas, le duo garde la cordialité à laquelle il est habitué. Et ils pourraient même se croiser Univers cinématographique Marvel: tandis que Cumberbatch donne vie Docteur étrangeFreeman personnifie Everett Ross.

