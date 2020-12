Cinemark répond à Warner Bros. Streaming 2021 Movie Slate sur HBO Max

Cinemark a répondu à la stratégie de sortie sans précédent de Warner Bros.2021. Le studio a annoncé plus tôt dans la journée qu’il sortirait tous ses films 2021 dans les salles et HBO Max simultanément. Après un mois, les films quitteront la plate-forme de streaming et seront projetés uniquement dans les cinémas. Les grandes chaînes de théâtre tentent de négocier des accords depuis le début de cette année avec plus ou moins de succès. Au moment d’écrire ces lignes, l’Association nationale des propriétaires de théâtre (OTAN) essaie toujours d’obtenir du Congrès une aide financière avant que tout ne soit à nouveau fermé.

Il ne semble pas que Warner Bros. ait parlé avec des chaînes de théâtre au moment de prendre leur décision hybride. Cinemark déclare: «À la lumière de l’environnement opérationnel actuel, nous prenons des décisions de réservation à court terme film par film. Pour le moment, Warner Bros. n’a fourni aucun détail sur le modèle de distribution hybride de ses films 2021. . » Quoi qu’il en soit, cette voie à suivre semble être ce qui pourrait fonctionner le mieux pour les cinéphiles et les cinémas en même temps.

Lorsque Warner Bros. a annoncé sa sortie Wonder Woman 1984 dans les théâtres et HBO Max le jour de Noël, les théâtres AMC se sont manifestés pour applaudir cette décision. « Pendant de nombreux mois, AMC a engagé un dialogue actif et profond avec Warner Bros. pour déterminer comment ce blockbuster cinématographique pourrait être vu au mieux dans les cinémas AMC en ces temps sans précédent », a déclaré la chaîne dans un communiqué au début du mois. «Étant donné que les circonstances atypiques exigent des relations économiques atypiques entre les studios et les théâtres, ainsi que des fenêtres et des stratégies de sortie atypiques, AMC est pleinement d’accord avec Warner Bros. ‘ annonce aujourd’hui. » Il ne semble pas que Cinemark partage cet enthousiasme aujourd’hui.

Bien que cela puisse finir par fonctionner pour toutes les parties impliquées lorsque tous les problèmes sont résolus, cela n’a pas été une bonne nouvelle pour les théâtres. L’annonce de Warner Bros. a fait baisser les actions d’AMC de 14%, Cinemark de 17% et IMAX de 7%. Cette tendance pourrait se poursuivre pendant le reste de l’année et jusqu’en 2021, ce qui pourrait être très mauvais pour les théâtres à long terme. Les théâtres ont du mal à rester ouverts maintenant sans aucun nouveau matériel n’apportant des invités.

Warner Bros. appelle son nouveau plan un «modèle de distribution unique et axé sur le consommateur» et une «réponse stratégique à l’impact de la pandémie mondiale en cours». La gamme de films 2021 Warner Bros. comprend Dune, Matrice 4, La brigade suicide, Godzilla contre Kong, Dans les hauteurs, Tom et Jerry, Space Jam: un nouvel héritage, Les nombreux saints de Newark, et plus. Le studio a quelques gros frappeurs lancés dans cette expérience qui pourrait très bien changer la façon dont les gens regardent les films à partir de maintenant. Pour l’instant, d’autres grands studios maintiennent leurs plans 2021 inchangés, bien que cela puisse tous changer dans quelques jours. Deadline a été le premier à rendre compte des réflexions de Cinemark sur l’annonce de Warner Bros.

Sujets: HBO Max, Streaming, Salles de cinéma