Cinemark et Universal signent un nouveau contrat pour raccourcir la fenêtre théâtrale

Universal et Cinemark ont ​​conclu un accord de fenêtre théâtrale raccourci. De plus, la chaîne de cinéma sera coupée sur les revenus de VOD. AMC a conclu un accord similaire avec Universal il y a cinq mois, qui aura désormais un effet significatif sur le moment où les films pourront être diffusés en VOD. Selon de nouveaux accords avec Cinemark et AMC, Universal sera en mesure de tirer certains de ses films aussi rapidement que 17 jours dans sa course théâtrale pour les placer en VOD. Cependant, les choses changent radicalement en ce qui concerne les succès potentiels au box-office.

La plupart des détails du nouvel accord entre Cinemark et Universal sont confidentiels. Cependant, il a été révélé que Universal et Focus Features devront informer à l’avance les cinémas quels films bénéficieront de la fenêtre théâtrale la plus courte. Tous les films ne pourront pas passer rapidement à la VOD. Cinemark s’est également vu garantir une fenêtre théâtrale plus longue pour les blockbusters, qui peut aller jusqu’à cinq semaines. Donna Langley, présidente d’Universal Filmed Entertainment Group, avait ceci à dire à propos de l’accord avec Cinemark.

«Le partenariat centenaire d’Universal avec l’exposition est enraciné dans l’expérience théâtrale, et nous sommes plus que jamais déterminés à ce que le public puisse voir nos films sur grand écran. Mark Zoradi et l’équipe de Cinemark ont ​​été des partenaires exceptionnels, et Peter Levinsohn [Vice Chairman & Chief Distribution Officer, UFEG] a fait un travail remarquable au nom du studio en concluant des accords qui nous donnent la confiance nécessaire pour sortir nos films sur le marché, maintenir le pipeline de contenu en mouvement et offrir aux consommateurs les options qu’ils recherchent. «

Mark Zoradi, PDG de Cinemark, déclare: « Nous sommes extrêmement heureux de renforcer encore notre solide partenariat avec Universal alors que nous faisons évoluer la vitrine exclusive du cinéma. » Le dernier accord avec Universal pourrait grandement contribuer à introduire une nouvelle norme en ce qui concerne la mise à disposition des films en VOD après les premières sorties en salles. Vous pouvez lire le reste de ce que Zoradi avait à dire sur l’accord ci-dessous.

<< Nous pensons qu'une fenêtre théâtrale plus dynamique, dans laquelle les cinémas continuent de fournir une plate-forme de lancement de la taille d'un événement pour des films qui maximisent le box-office et renforcent le succès des canaux de distribution ultérieurs, est dans l'intérêt commun des studios, des exploitants et, surtout , cinéphiles. "

Les films à succès fournissent aux cinémas un revenu dont ils ont grand besoin, car ils ont normalement un pouvoir de maintien après être sortis de la porte et avoir gagné la majorité de leur argent au cours du premier mois. L’accord entre Cinemark et Universal offre à la chaîne de cinéma une fenêtre garantie plus longue et une réduction des bénéfices de la VOD, qu’elle ne recevait pas auparavant. On pense que cette partie de l’accord sera également étendue à AMC.

Ces nouveaux accords avec AMC et Cinemark garantissent que certains films Universal seront toujours ouverts en salles cette année, notamment Les Croods: un nouvel âge, qui devrait sortir plus tard ce mois-ci et le Tom Hanks ‘ Nouvelles du monde, qui devrait ouvrir dans les salles le jour de Noël. La majorité des studios ont pris tous leurs films et les ont repoussés jusqu’en 2021. La nouvelle intervient alors que de plus en plus de cinémas sont sur le point de fermer après un autre pic de cas en Amérique du Nord. The Wrap a été l’un des premiers points de vente à rendre compte de l’accord Cinemark et Universal.

