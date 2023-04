CinemaCon: Le flash a été projeté lors de l’événement et les critiques le disent

in

Hier, la bande-annonce finale de The Flash est sortie et le film a également été projeté au CinemaCon : découvrez ce que les critiques ont pensé du film.

Éclair a une mission assez difficile à accomplir : fermer l’ancien Univers étendu DC pour le nouveau multivers prévu par James Gunn et Peter Safran. De plus, le film réalisé par Andy Muschietti et mettant en vedette ezra miller il doit satisfaire les adeptes de la marque. Dans ce contexte, David Zaslavhomme fort de Découverte Warnerparlait à merveille du film qu’il a déjà vu trois fois.

La prochaine entrée de Univers DC adapter roman graphique point de rupture avec Barry Allen voyager dans le temps pour sauver la vie de sa mère. Cependant, lorsqu’il adopte cette ligne de conduite, les choses changent dans le présent et il y a un choc des réalités. Nous voyons bientôt comment le général Zod est vivant et il n’y a pas de Superman pour l’arrêter. Ce sera la tâche de Flash de rassembler un groupe de héros pour lutter contre cette menace. Supergirl et Batman se distinguent en charge de Ben Affleck et Michael Keaton d’univers différents.

La critique spécialisée et The Flash

Tom Croisière est l’une des personnes qui ont déjà vu Éclair et son opinion sur la question était très éloquente : « Il a tout ce que je veux voir dans un film et c’est le genre de film dont nous avons besoin en ce moment »le protagoniste de Mission impossible au réalisateur argentin Andy Muschietti après avoir vu cette nouvelle entrée de DC sur grand écran qui a fait vibrer le grand public après sa dernière bande-annonce bourrée d’action.

Découverte Warner a foi en ce film et c’est pourquoi il l’a créé en CinémaCon 2023 où la presse a eu sa première approche de Éclair. Erik Davis de fandango dit en ligne : « Oubliez DC, c’est de loin l’un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés ». Certains des qualificatifs qui pourraient être lus sur Internet après la projection sont « fantastique », « l’un des meilleurs films de DC » et « aussi bon que la rumeur ».

scott menzel a jugé que « The Flash est sans conteste l’un des meilleurs films de super-héros de tous les temps »et avait quelques répliques pour les acteurs : « Ezra Miller est phénoménal dans le rôle de Barry Allens. Michael Keaton et Sasha Calle sont également très bons. C’est un film que le public regardera encore et encore ».

Perry Nemiroff de Collisionneur a rempli la bande de mots élogieux Andy Muschietti et dit que c’est « Un mélange réussi de composants sincères de passage à l’âge adulte avec une action all-star et j’ai vraiment adoré le style des pouvoirs de Flash, la créativité dans ces scènes, avec de grands rires ». James Gunnl’un des chefs de Studios DC est convaincu que cette entrée dans le multivers de la marque est « fantastique » et il atteint son objectif « réinitialiser le monde DC ».

