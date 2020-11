Cinemacon Est Retardé Jusqu'en Août 2021

CinemaCon 2021 a été officiellement reporté d’avril à août. L’Association nationale des propriétaires de théâtre (OTAN) traverse actuellement une période sans précédent, comme le reste du monde, grâce à la crise mondiale de santé publique. La CinemaCon de cette année, comme à peu près tout le reste en 2020, a été annulée. Les cinémas de Los Angeles et de New York, pour la plupart, n’ont pas ouvert leurs portes depuis mars de cette année.

En fin de compte, l’OTAN et CinemaCon ont besoin de plus de temps pour s’assurer de pouvoir assurer le même événement qu’ils ont organisé les années précédentes. Dans l’état actuel des choses, tout semble incertain alors que les cas continuent de grimper en Amérique du Nord et en Europe. Les théâtres d’Angleterre, d’Italie et d’Allemagne ont déjà fermé leurs portes. Le directeur général de CinemaCon, Mitch Neuhauser, avait ceci à dire dans un communiqué.

«Compte tenu de tous les problèmes de déplacement, de logistique et de capacité de la convention, de nos 7 500 participants, fournisseurs et partenaires de distribution de studio, nous ne pouvions pas garantir que nous pourrions présenter le type de salon que l’industrie attend en avril. En étroite consultation avec notre studio et partenaires de l’industrie, nous reportons CinemaCon pour le mois d’août, lorsque nous pensons pouvoir présenter le genre de vitrine que nous faisons le mieux, et célébrer l’expérience cinématographique avec l’ensemble de l’industrie. «

La CinemaCon 2021 aura lieu du 23 au 26 août au Caesar’s Palace de Las Vegas après avoir initialement été prévue le 26 avril. La nouvelle vient juste après que Disney a décidé de retirer ses deux derniers films Fox de leur ardoise de sortie 2020. Mort sur le Nil et Guy gratuit sortira maintenant l’année prochaine, bien qu’aucune date de sortie concrète n’ait été annoncée. Au moment d’écrire ces lignes, Warner Bros.est le dernier à rester avec Wonder Woman 1984 toujours sur la bonne voie pour sa sortie le jour de Noël.

CinemaCon donne généralement aux exposants une chance de prévisualiser leurs prochaines versions. Avec 2020 annulant à peu près tous les événements majeurs du cinéma, à l’exception de Christopher Nolan Principe, L’événement de 2021 serait probablement rempli de films censés sortir cette année. Les studios Marvel seuls ont dû prendre le Veuve noire et Éternels film et les déplacer dans l’année prochaine, les deux films sortant un an plus tard que prévu. Cela étant dit, les studios ont développé beaucoup de matériel pour de futurs projets.

Le lancement de CinemaCon en août le met également en ligne avec le San Diego Comic-Con, qui a lieu à la fin du mois de juillet, ainsi que le 2021 D23 Expo. Il n’est pas clair si DC organisera son événement FanDome l’année prochaine ou non, mais si de grands rassemblements sont à nouveau autorisés d’ici l’été prochain, il y aura de nombreux événements de l’industrie auxquels participer dans un court laps de temps. Il sera intéressant de voir où en est le monde lors de l’été prochain. Variety a été l’un des premiers médias à rendre compte du report de CinemaCon à août 2021.

Sujets: Salles de cinéma, Billetterie