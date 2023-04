CinemaCon: a révélé la franchise d’horreur classique qui est sur le point de revenir sur grand écran

Warner Bros.

C’est un classique de l’horreur qui a fait ses débuts en l’an 2000 et a eu sa dernière entrée, jusqu’à présent, il y a 12 ans. Warner Bros. a annoncé son retour !

Découverte de Warner Bros. Il a une stratégie pour amener beaucoup de gens au cinéma et à cet égard, il a différentes alternatives en ce qui concerne les franchises. Il y en a un en particulier qui a eu son premier coup de pied en l’an 2000 et dont on ne savait plus rien après son dernier épisode il y a 12 ans. au moins jusqu’à CinémaConun événement au cours duquel les fans de cette saga ont eu une agréable surprise.

dans le tableau de bord Découverte Warner pendant la CinémaCon 2023 signalé qu’il est déjà en développement destination finale 6avec les directeurs de MonstresZach Lipovsky et Adam B. Stein dans les coulisses, et un scénario du réalisateur de la trilogie de homme araignée dans le Univers cinématographique MarvelJon Watts, qui produira également cette nouvelle entrée dans la terrifiante saga.

Une franchise aux nombreux followers

l’intrigue de destination finale C’est toujours la même chose : la mort a un plan conçu pour chaque personne jusqu’à ce qu’un homme chanceux ait une vision où il rompt avec ce plan, mais bientôt il y a des conséquences pour tous ceux qui parviennent à survivre à leur destin. A partir de ce moment, toute situation, même la plus banale de toutes, peut être mortelle pour les protagonistes de cette histoire.

Chaque nouvelle entrée de destination finale nous présente un autre groupe de personnes qui doivent déduire ce « plan directeur » de décès qui sélectionne sa prochaine victime selon l’ordre dans lequel les décès devaient se produire dans le plan initial. Par exemple, un accident d’avion ou une tragédie sur l’autoroute. Certains de ces films étaient liés au retour de personnages d’entrées précédentes.

nous savons déjà que destination finale est de retour et nous ne pourrions pas être plus heureux de cette nouvelle car nous sommes amateurs de films d’horreur et une bonne intrigue dans ce contexte est toujours la bienvenue. Nous nous préparons pour le prochain design que la mort a réservé aux salles de cinéma du monde entier, bien qu’il n’y ait toujours aucune information sur le casting de ce nouveau film de la saga ni sur une date de sortie stipulée. Patience!

