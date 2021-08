Cinéma et environnement au Cinema Planeta, un festival tout public

Pendant la pandémie, le confinement mis sous nos yeux les conséquences du changement climatique et le rôle que les êtres humains ont joué au détriment de la planète. En passant plus de temps à regarder des films, des séries et des contenus audiovisuels, le confinement nous a conduit à mettre une plus grande attention aux dommages environnementaux subis par le monde. De la même manière, cela nous a permis de découvrir qu’il existe des groupes de personnes qui font quelque chose pour inverser cette situation. Et c’est ce dont parle la 13e édition du Festival international du film et de l’environnement du Mexique, Cinema Planeta.







Dans une interview accordée à Spoiler, Gustavo Ballesté, directeur du festival, partagé que cette fois L’axe thématique de Cinema Planeta s’adresse aux mouvements civiques et à l’union sociale pour organiser, décider, défendre, agir et influencer au profit des communautés par rapport à l’effet négatif qu’elles subissent en matière environnementale, ainsi que les répercussions qu’elle a eues sur leur environnement.

« L’organisation civile et sociale est essentielle pour atténuer le changement climatique qui nous frappe. Nous vivons un moment crucial pour prendre des décisions de manière organisée. C’est maintenant ou jamais qu’il faut intervenir. Notre slogan est « Parce que nous pouvons faire quelque chose », qui a l’intention de faire comprendre aux gens que la solution est entre nos mains », Commentaires de Gustavo.

Les ouvrages reçus pour cette édition intègrent diverses réalités nationales souvent méconnues ou ignorées, ou ils n’ont pas été soigneusement observés pour savoir ce qui se passe réellement dans le contexte de ces contextes qui font partie des événements quotidiens dans différentes régions du pays.

« Le jury aura la tâche difficile de choisir quel est le meilleur film du festival. Nous avons des histoires sur le mouvement des sages-femmes millénaires qui existe au Mexique, l’organisation des peuples pour la défense des mégaprojets, la réalité que vit le peuple Yaqui en défendant l’eau, la vie dans le désert, la recherche des enfants disparus de leurs mères et apparentés. aux cenotes du sud-est mexicain. Le jury souffrira en choisissant le meilleur film », Ballesté décrit Spoiler.

Du 27 août au 5 septembre, ce festival se tiendra dans un format hybride en raison des besoins pandémiques. Au niveau présentiel, il se déroulera à Morelos, siège traditionnel de Planète cinéma. Tandis que les expositions en streaming seront sur leur site officiel et sur les réseaux sociaux.

Documentaires, fictions et films d’animation composent la sélection de l’édition 2021, qui s’adresse à tous les âges. Pour les plus petits, il y a la section Popcorn, une alternative cinématographique pour aborder des sujets tels que le réchauffement climatique à travers le cinéma comme outil récréatif.

Ainsi, le cinéma centré sur l’environnement est une autre façon de connaître la réalité du pays et de mettre la main à la pâte pour prendre soin de ce que nous avons.