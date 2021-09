Cindy Crawford, 55 ans, fait vibrer Daisy Dukes dans la recréation de la publicité Pepsi de 1992

Beaucoup de choses ont changé au cours des 30 dernières années, mais pas Cindy Crawford – du moins pas beaucoup.

Oh, bien sûr, de nos jours, le mannequin est aussi la mère d’un mannequin, mais à 55 ans, elle ressemble beaucoup à ce qu’elle avait à l’époque des années 90.

Et si quelqu’un a besoin de preuves, jetez un œil à cette photo qu’elle vient de partager sur les réseaux sociaux.

En 1992, Crawford a joué dans une publicité emblématique pour Pepsi qui l’a vue s’arrêter dans un vieux restaurant, sortir d’une voiture de sport rouge et faire une déclaration de mode mémorable tout en ne portant rien de plus qu’une paire de jeans coupés et un débardeur blanc . Maintenant, elle est retournée dans ce restaurant pour une séance photo qui donne l’impression qu’elle a également voyagé dans le temps.

« C’est toujours un plaisir et un plaisir de travailler avec mon ami @davidyarrow… et encore plus quand c’est pour une bonne cause », a-t-elle écrit à côté d’une nouvelle photo du célèbre photographe. « Nous sommes revenus à l’original Halfway House de la célèbre publicité @pepsi que j’ai faite en 1992 pour recréer le moment (avec une touche de David Yarrow) dans l’espoir de collecter des fonds pour l’American Family Children’s Hospital de Madison Wisconsin où mon frère a été traité pour leucémie. »

En rapport

Crawford, qui a déjà travaillé avec Yarrow, a expliqué qu’avec son réseau de galeries, ils ont « déjà collecté 1 million de dollars pour la cause ». Et ils espèrent clairement augmenter encore plus avec le tournage sur place.

Quant à la tournure mentionnée par Crawford, alors que le restaurant, la garde-robe, la boisson de choix et même le coiffeur de célébrités (Peter Savic) sont restés les mêmes pour la photo, la vision de Yarrow remplace les deux jeunes garçons qui ont fait une apparition dans l’annonce originale. pour une paire de chiens Tamaskan aux allures de loup.

Lorsque Yarrow a partagé la photo avec ses propres fans et abonnés, il a expliqué que le changement était un « moyen de pouvoir introduire un nouvel angle sans perdre l’intégrité de l’adaptation ».

Cette réinterprétation de la publicité du Super Bowl ’92 est loin d’être la première. En 2018, Crawford s’est associée à son fils, Presley Gerber, pour une version remaniée du Super Bowl 52. Et juste deux ans avant cela, elle et l’animateur de « Late Late Show » James Corden ont tourné une drôle de parodie publicitaire Pepsi.