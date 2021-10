CilsExpert : des formations de qualité pour des prestations beauté tendance

Depuis toujours, les yeux sont l’élément principal d’un visage et méritent toute votre attention. Aujourd’hui, nous retrouvons de nouvelles tendances et techniques innovantes qui sauront sublimer votre regard. Extension de cils, liner, mascara semi-permanent… plusieurs procédés permettent maintenant d’avoir un beau regard sans avoir à se maquiller tous les matins. CilsExpert met en avant différentes formations de qualité grâce auxquelles votre institut saura offrir d’incroyables solutions à ses clientes.

Prestations cils et sourcils : de nouvelles tendances chez les femmes

Pour beaucoup de femmes, les yeux sont une source de complexe. Qu’il s’agisse de cils trop courts ou épars, de sourcils pas assez fournis ou autres, nous avons toutes des traits que nous n’aimons pas chez nous. S’il est parfois possible de les camoufler avec un maquillage quotidien, il ne s’agit pas d’une solution permanente. De ce fait, de plus en plus de femmes optent pour des prestations beauté telles que le rehaussement de cils, la pose de faux cils ou encore le microblading. En plus de faciliter la vie au quotidien, ces dernières sauront vous faire oublier vos complexes et vous aider à retrouver votre confiance en vous.

De beaux cils fournis tout en conservant un aspect naturel sont aujourd’hui la formule favorite des clients d’instituts de beauté. Si d’une année sur l’autre les tendances évoluent, une chose reste inchangée : le regard est au centre de toutes les attentions. Si certains accessoires de maquillage vous permettent de pallier des imperfections, vous tourner vers un institut professionnel saura vous garantir des résultats durables et à la hauteur de vos attentes. Toutefois, de manière à réaliser ces prestations et soins, un savoir-faire et une technique spécifique sont indispensables. Cela permet d’assurer la satisfaction de vos clientes tout en élargissant le nombre de services proposés par votre institut.

De nombreuses formations pour des prestations variées

De manière à pouvoir mettre en avant une large variété de prestations à vos clientes, et leur proposer des services à la hauteur de leurs attentes, CilsExpert présente des formations éligibles au CPF. Vous profiterez d’un apprentissage dans des conditions optimales, avec pratique sur des modèles vivant pour une mise en situation idéale. Retrouvez ici certaines formations proposées par CilsExpert.

Formation microblading

Spécialisée dans la pigmentation manuelle du sourcil, cette formation permet de proposer à vos clientes un rendu naturel et des sourcils semblant plus fournis. Cette technique consiste à la pigmentation du sourcil, en dessinant de fins poils qui vous assureront un effet harmonieux et non surchargé comme peut le faire le simple maquillage. Pour une formation CilsExpert des plus complètes, notez que vous pourrez également étudier le Microshading.

Extension cil à cil

Les extensions de cil sont aujourd’hui l’une des prestations beauté les plus demandées par les clientes qui souhaitent, sans se maquiller, avoir un regard intense. À l’aide de supports vidéos, de pratiques sur des modèles vivants et d’une mise à disposition d’un matériel spécialisé, vous pourrez tout apprendre des extensions de cils, une tendance à succès.

Volume russe

Pouvant être considéré comme la suite de la formation cil à cil, le volume russe est une formation se déroulant sur une journée, au cours de laquelle vous apprenez les différentes techniques d’embellissement de cils avec les bouquets 3D et 5D.

CilsExpert vous propose encore bien d’autres formations afin d’élargir le catalogue de prestations mises en avant par votre institut. Chacune d’entre elles vous apporte les différentes techniques, utilisations des matériaux spécifiques, mais également les protocoles d’hygiène et de mises en application.

CilsExpert : des formations sur mesure pour des clientes satisfaites

Aujourd’hui, de nombreux instituts de beauté souhaitant se spécialiser dans le regard se tournent vers CilsExpert afin de se former aux différentes techniques. Grâce à des formations qualifiantes, éligible au CPF, vous parferez le savoir-faire de vos équipes afin de répondre aux différents besoins de votre clientèle.

CilsExpert est une société mettant en avant de nombreux avantages pour ses clients, parmi lesquels nous retrouvons tout d’abord des paiements 100% sécurisés pour des transactions en toute confiance. Par ailleurs, du lundi au vendredi, vous aurez affaire à un service client de qualité qui saura vous guider pour chacune de vos questions. Enfin, en ce qui concerne les produits proposés par la boutique, CilsExpert vous guide durant votre achat afin de choisir les articles qu’il vous faut.