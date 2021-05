Cillian Murphy serait prêt à faire la suite de 28 jours plus tard

PUMA Chaussure Baskets Smash v2 Unicorn enfant, Bleu, Taille 28, Chaussures

Ce modèle ludique conçu pour les jeunes enfants reflète le côté le plus mignon de PUMA. Les légendaires baskets Smash v2 s'emparent de la magie mystérieuse des licornes. Ce modèle est parfait pour faire de la jungle urbaine un conte de fées. Vous avez enfin trouvé chaussure à votre pied. CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES SoftFoam+ : semelle de propreté confortable de PUMA facilitant le chaussage et assurant un confort durable en amortissant les chocs à chacun de vos pas SPEEDTRACTION : semelle extérieure de PUMA améliorant l'amorti, la résistance et la traction DÉTAILS Bottines Tige et empiècements en nubuck synthétique Assise plantaire matelassée pour un confort optimal Semelle extérieure en caoutchouc pour une bonne adhérence Languette rembourrée Fermeture à attaches auto-agrippantes facilitant l'enfilage et le retrait Bande PUMA composée d'empreintes de pattes sur les côtés intérieur et extérieur Logo PUMA N° 2 sur le côté extérieur Logo PUMA N° 1 sur la languette et badge avec tête d'animal sur la bride Modèle PUMA pour jeune enfant : recommandé pour les jeunes enfants (de 4 à 8 ans). PUMA Chaussure Baskets Smash v2 Unicorn enfant bleu, taille 28.