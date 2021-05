Cillian Murphy serait intéressé par une suite de « 28 jours plus tard »

Talika Lipocils 10ml

Description : Ce gel pour la pousse des cils de Talika est le soin unique et pionnier stimulant la pousse des cils d'en moyenne 2,5mm après 28 jours de traitement. Avec Talika, il est possible d'avoir des cils plus longs et plus épais. Conseil d'utilisation : A appliquer sur les cils. 2 fois par jour pendant minimum 28 jours. Composition : Formulé à 97% d'origine naturelle, à base d'ortie (stimule la pousse des cils), marron d'Inde (renforce les cils), allantoïne, lecithine de soja, hamamelis (décongestionne), extraits de pomme (adoucit et calme) et des peptides anti âge Conditionnement : Tube 10ml