Cillian Murphy se souvient d’avoir auditionné pour Batman en 2003

En 2003, l’acteur Cillian Murphy était l’un des finalistes à jouer Bruce Wayne / Batman dans la trilogie réalisée par Christopher Nolan, allant même jusqu’à tester le costume pour voir à quoi il ressemblerait à l’écran avec Amy Adams, qui était aussi intéressé à apparaître sur la bande.

On sait actuellement que le personnage s’est retrouvé entre les mains de Christian Bale, tandis que Murphy jouait le docteur Jonathan Crane / Scarecrow, l’un des antagonistes du film. L’acteur a finalement rompu le silence sur son expérience d’auditionner pour être Batman dans cette adaptation.

Cillian Murphy, qui fait actuellement la promotion du film « A Quiet Place Part II », dans une interview avec The Hollywood Reporter a minimisé les suggestions sur la « proximité » du processus pour acquérir le rôle du gentleman de Gotham City, assurant qu’il l’a fait ne pas envisager de s’être rapproché de jouer le personnage du film.

« Le seul acteur qui était le bon candidat pour ce rôle à l’époque, à mon avis, était Christian Bale, et il l’a absolument fait, » donc pour moi c’était juste une expérience, et ensuite ça s’est avéré être autre chose. Il a fini dans ce personnage, Scarecrow, et il s’est avéré être une relation de travail avec Chris (Nolan) », a commenté Murphy.

Je pense donc très, très profondément à l’époque, mais je ne me suis jamais considéré comme un élément important pour Bruce Wayne.

En 2013, Cillian Murphy prendrait le rôle de Tommy Shelby dans la série « Peaky Blinders », l’un de ses personnages les plus acclamés jusqu’à présent dans sa carrière d’acteur. Dans cette même interview, Murphy a salué le travail de Steven Knight, créateur de la série, le considérant comme «l’un des meilleurs écrivains travaillant aujourd’hui».

« Au moment où nous aurons terminé cette série, il aura écrit 36 ​​heures de télévision par lui-même, et je ne sais pas si quelqu’un d’autre l’a fait dans la nouvelle ère de la télévision », a-t-il déclaré. « Peaky Blinders » a récemment terminé le tournage de sa sixième saison.