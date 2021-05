Cillian Murphy fête ses 45 ans: le talent caché de l’acteur que vous ne connaissiez sûrement pas

Cillian Murphy, né le 25 mai 1978 à Cork City, Irlande, célèbre ses 45 ans de vie ce mardi comme l’un des acteurs les plus acclamés du moment. Dès le début, il a attiré l’attention sur ses talents d’acteur et c’est ce qui l’a amené à faire partie de divers projets dont on se souvient aujourd’hui, mais sans aucun doute son rôle le plus consacré est celui de Thomas Shelby dans Peaky Blinders. Cependant, l’interprète a un talent caché que vous ne connaissez peut-être pas. Regardez ce que c’est!

A fait ses débuts au cinéma Disco Porcs, 1996, et à cette époque, il a joué différents rôles dans des productions britanniques et irlandaises. En 2003, il a acquis une reconnaissance mondiale pour avoir joué dans le film apocalyptique 28 jours plus tard, ce qui lui a valu d’être l’épouvantail en Batman commence, 2005, et Jackson Rippner dans Vol de nuit. Au fil du temps, de plus en plus de rôles Petit-déjeuner de Pluton, Le vent qui secoue l’orge, Début Oui Dunkerque, entre autres.

Mais ce que la plupart de ses adeptes ne savent peut-être pas, c’est que Avant de prendre le chemin de l’acteur, il voulait exploiter au maximum son talent, mais cela ne s’est pas concrétisé. Dans leur adolescence, Cillian avait un groupe de rock appelé The Sons of Mr. Green Genes, où il était le chanteur et guitariste du groupe.. Ils assurent que avait un grand talent pour la musique et ils étaient sur le point de signer leur premier contrat professionnel. Qu’est-ce qui s’est passé?

En 1996, le label Acid Jazz Records a offert aux Sons of Mr. Green un contrat pour enregistrer cinq albums studio, mais ils n’ont finalement pas signé. Les raisons sont parce que le jeune frère de Murphy était encore au lycée et que ses parents étaient totalement opposés. De plus, l’accord ne payait pas bien les musiciens et une clause établissait que les droits sur les chansons devaient appartenir au label. Écoutez comment ils sonnaient!







Le rêve de l’acteur a pris fin après avoir échoué à trouver un accord avec le label et lui-même lors d’une interview d’octobre 2020 avec le BBC Radio 6: « C’est une industrie très consommatrice … tous les gars avec qui j’étais dans le groupe et je suis toujours de bons amis, et je ne sais pas si cela se serait produit au cas où nous aurions réussi dans l’industrie de la musique quand nous étions jeunes . « . Actuellement, l’acteur se prépare pour la dernière saison de Peaky Blinders et une photo de lui a déjà été divulguée.