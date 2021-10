Cillian Murphy est Oppenheimer dans le biopic sur la bombe atomique de Christopher Nolan

Batman commence La star Cillian Murphy retrouvera une fois de plus le réalisateur Christopher Nolan pour l’histoire du scientifique J. Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, c’est maintenant confirmé. Le projet, qui s’intitule pour l’instant Oppenheimer, voit Nolan s’éloigner de Warner Bros. et créer le film à la place pour Universal Pictures, le studio s’étant également vu attribuer un créneau de sortie le 21 juillet 2023, une date généralement réservée aux entreprises de Nolan dans le passé.

Cillian Murphy a collaboré avec Christopher Nolan à plusieurs reprises au fil des ans, l’acteur étant désormais reconnu comme l’une des stars incontournables du réalisateur. Après avoir auditionné pour le rôle de Bruce Wayne/Batman pour les années 2005 Batman commence, Murphy a plutôt été choisi pour incarner le méchant Jonathan Crane AKA Scarecrow face à Caped Crusader de Christian Bale. Murphy apparaîtrait à nouveau comme le personnage dans les deux Le Chevalier Noir et Le chevalier noir se lève. L’acteur a également eu des rôles en dehors de la trilogie DC de Nolan, mettant en vedette à la fois l’époustouflant Création et le drame profondément efficace de la Seconde Guerre mondiale Dunkerque.

de Nolan Oppenheimer Le film sera basé sur le livre lauréat du prix Pulitzer 2005 « American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer » de Kai Bird et feu Martin J. Sherwin, Universal ayant depuis décrit le projet comme un « thriller épique qui plonge le public dans le paradoxe palpitant de l’homme énigmatique qui doit risquer de détruire le monde pour le sauver. »

« Christophe Nolan et les films d’Emma Thomas ont brisé les limites de ce que la narration cinématographique peut réaliser », a déclaré la présidente d’Universal Filmed Entertainment Group, Donna Langley. « Nous sommes ravis de travailler à leurs côtés sur ce projet exceptionnel et extraordinaire et sommes reconnaissants pour leur passion commune et engagement envers l’expérience théâtrale. »

Bien que l’on ne sache pas grand-chose d’autre sur le projet, Murphy aura certainement de nombreuses occasions d’afficher à nouveau son talent sublime en tant que J. Robert Oppenheimer, alors qu’il devient profondément plein de remords après avoir inventé une arme de destruction massive, ce que le scientifique a fait remarquer plus tard, » Maintenant, je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes. »

Fabrication sur Oppenheimer devrait commencer au début de 2022, avec le projet de tourner sur des films grand format Imax 65 mm et 65 mm. Aux côtés de Murphy en tant qu’homme principal, Nolan a réuni des personnalités comme le directeur de la photographie Hoyte Van Hoytema, qui a travaillé avec lui sur Principe, Dunkerque et Interstellaire, et l’éditrice Jennifer Lame et le compositeur Ludwig Göransson, qui ont tous deux également travaillé sur Principe. Nolan écrira et réalisera le film, qui sera produit par Emma Thomas et Charles Roven d’Atlas Entertainment ainsi que Nolan lui-même. Universal Pictures distribuera Oppenheimer en salles dans le monde entier et sortira le film en Amérique du Nord.

En dehors de Oppenheimer, Cillian Murphy est prêt à revenir en tant que gangster charismatique Tommy Shelby dans la sixième et dernière série du film acclamé par la critique Peaky Blinders. Bien que ce soit la dernière sortie du gang sous forme de série, le créateur Steven Knight a depuis confirmé qu’un film est également réalisé à la place de la saison 7. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Deadline.

