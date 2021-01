Cicely Tyson se souvient comme Viola Davis, Tyler Perry et plus rendent hommage

La légende du cinéma, de la scène et de la télévision Cicely Tyson est décédée jeudi à l’âge de 96 ans, et la nouvelle de son décès a rendu hommage à plusieurs de ses amis et collègues à Hollywood. De son rôle primé aux Emmy dans L’autobiographie de Mlle Jane Pittman à son rôle plus récent dans la série à succès Comment échapper au meurtre, Tyson impressionne ses contemporains depuis des décennies, et la réaction à sa mort montre à quel point elle est aimée.

« Celui-ci coupe profondément », tweete LeVar Burton, qui a joué le fils de Tyson dans la mini-série 1977 Les racines. « @IAmCicelyTyson a été ma première maman d’écran. Élégance, chaleur, beauté, sagesse, style et grâce abondante. Elle était aussi royale qu’elles viennent. Une artiste du plus haut niveau, je l’aimerai pour toujours … RIP. »

Le cinéaste Tyler Perry, qui a réalisé Cicely Tyson dans Réunion de famille de Madea, posté sur Facebook: « J’étais assis à la table en train de travailler quand j’ai eu ce sentiment écrasant de regarder Mlle Jane Pittman. Je n’avais pas vu le film depuis des années. Je n’ai même pas compris la sensation de l’allumer, mais je l’ai fait quand même. Pas 12 minutes après le début du film, mon téléphone a sonné. C’était Oprah qui m’appelait pour me dire que Cicely était mort. Celui-ci m’a mis à genoux! C’était la grand-mère que je n’ai jamais eue et l’arbre de la sagesse sous lequel je pouvais toujours m’asseoir pour remplir ma tasse. «

Tyler Perry ajoute: « Mon cœur se brise en un battement, tout en célébrant sa vie dans le suivant. Penser qu’elle a vécu pendant 96 ans et que j’ai pu faire partie des 16 derniers m’apporte une grande joie. Elle m’a appelé fils. Eh bien, aujourd’hui votre fils pleure votre perte et manquera nos longs entretiens, vos rires de votre ventre et votre présence même. Toujours si royal, toujours si classe, toujours une dame, toujours une reine. «

Tyson’s Comment échapper au meurtre co-star Viola Davis a également tweeté: « Je suis dévasté. Mon cœur est tout simplement brisé. Je t’aimais tellement !! Tu étais tout pour moi! Tu m’as fait me sentir aimé, vu et apprécié dans un monde où il y a encore un manteau d’invisibilité pour nous filles au chocolat noir. Vous m’avez donné la permission de rêver … «

« J’ai vraiment besoin que ce ne soit pas vrai », a ajouté un collègue Comment échapper au meurtre star Shonda Rhimes.

Zendaya, lauréate d’un Emmy Award, a publié une image de Tyson et a tweeté: « Celui-ci fait mal, aujourd’hui nous honorons et célébrons la vie de l’un des plus grands à le faire. Merci Cicely Tyson. Reposez-vous en grand pouvoir. »

Un autre message de Rosario Dawson dit: « La grandeur incarnée. Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu la voir jouer en direct … Merci chère Cicely pour briller si lumineux et plein chaque jour pour nous tous. #LegendsNeverDie. »

Et un tweet de Common dit: « Je suis tellement triste d’apprendre que l’artiste pionnière et icône culturelle Cicely Tyson est décédée aujourd’hui. Même si elle est partie, son travail et sa vie continueront d’inspirer des millions de personnes pour les années à venir. Dieu vous protège. »

Avec ses amis à Hollywood, les fans du monde entier célèbrent la vie et l’héritage de Tyson avec d’innombrables messages d’hommage. Puisse-t-elle reposer en paix pendant que sa mémoire vit. Vous pouvez consulter d’autres messages d’hommage de Twitter ci-dessous.

La quintessence de la grâce, de l'élégance, de la puissance, de la sophistication et de la classe …

