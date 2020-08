Ciara choque avec cette confession de Britney

29/08/2020 12 h 45

Ciara révèle que la chanson “Goodies” lui a presque été volée. L’artiste R&B est toujours incroyablement fière de son premier single de 2004, qui lui a valu son premier hit numéro 1 au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Cela n’aurait presque rien abouti, car le label de Ciara envisageait de donner le morceau à Britney Spears à la place. «J’ai dû passer une nouvelle audition pour devenir une priorité du label», révèle le joueur de 34 ans.

Ciara a dû jouer contre Britney Spears

«Je l’ai fait, j’ai eu une présentation et je l’ai secouée. Je ne savais pas qu’il y avait une discussion dans les coulisses sur la possibilité de me retirer cette chanson et de la donner à un autre artiste comme Britney Spears, qui était sur la même liste que moi. “

Dans son émission «On Level Up Radio with Ciara», la musicienne révèle qu’elle avait le nez juste à l’époque. “Je savais que c’était un tir très, très spécial.”

Aussi intéressant:

Se sont battus bec et ongles

Si Ciara avait découvert à l’époque qu’elle pourrait devoir s’en séparer, elle se serait battue bec et ongles pour garder la trace.

«Parce que j’en faisais partie. C’était ma toute première chanson que j’ai envoyée dans l’univers. Ma première chanson, et par la grâce de Dieu, c’était aussi une chanson numéro 1 et elle a été dans les charts Billboard pendant huit semaines », dit-elle fièrement. “C’était juste surréaliste de voir mon rêve se réaliser.”

Ciara est devenue mère pour la troisième fois

Il y a quelques semaines à peine, Ciara a décroché son plus gros succès; La belle chanteuse est devenue maman pour la troisième fois. Ciara et son mari Russell Wilson ont annoncé la naissance de leur fils sur Instagram. Dans un clip, la jeune maman chante à sa progéniture une sérénade spéciale.

“Joyeux anniversaire, gagne! Maman et papa vous aiment », a écrit la chanteuse dans un post et a révélé à côté de la date de naissance (23 juillet) également le nom complet de son troisième enfant: Win Harrison Wilson.

Une sérénade dans la salle d’accouchement – avec un masque facial!

Dans la publication, la nouvelle mère a publié un court clip dans lequel elle chante une sérénade d’anniversaire émouvante à son fils tout en portant un masque facial alors qu’elle était encore dans la salle d’accouchement.

Russell Wilson, en revanche, a posté un premier selfie pour trois. Little Win est allongé sur la poitrine de sa mère pendant que ses parents rayonnent joyeusement dans la caméra.

Source: instagram.com

Le couple est marié depuis 2016. En 2017, ils ont accueilli leur première fille, Sienna Princess. Son Future Zahir (né en 2015) a amené Ciara dans le mariage, il vient de sa précédente relation avec le rappeur Future (36 ans). (Bang / KT / Spot sur)