Ciara applaudit après avoir été critiquée pour avoir porté une robe transparente à la soirée des Oscars

Ciara a clairement indiqué qu’elle avait entendu les critiques sur sa robe de soirée Vanity Fair Oscars.

La chanteuse « Level Up » a fait tourner les têtes lorsqu’elle est arrivée à l’événement annuel post-Academy Awards vêtue d’une robe dos nu transparente ornée de cristaux avec un décolleté plongeant. Ciara, 37 ans, portait la robe transparente et sans dos conçue par Dundas avec un string noir et des gants d’opéra.

Bien que ce ne soit pas le seul look révélateur de la soirée – Hunter Schafer portait une seule plume en haut – de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont commenté sa robe. Une personne même tweeté« Est-ce que ça va pour une ‘femme mariée’ ou non? »

Ciara portait un look conçu par Dundas. Lionel Hahn/Getty Images

Une personne a répondu: « Ce n’est pas son style », tandis qu’une autre a ajouté: « Peu importe ce que vous ou nous pensons, seulement ce qu’elle pense. »

La personne qui a posé la question initiale ajoutée, « Et si son mari n’approuvait pas ? Seul compte ce qu’elle pense ?

D’innombrables autres personnes ont partagé leurs réflexions, se demandant si le choix de la tenue était approprié pour une épouse et une mère.

Cependant, quelques jours après l’événement du 12 mars à Beverly Hills, Ciara a réagi aux commentaires en se moquant de la situation.

Dans un TikTok partagé le 15 mars, le chanteur de «Goodies» peut être vu drapé dans ce qui semble être un drap de lit beige. Son corps est complètement couvert de son cou à ses orteils. Elle a accessoirisé avec des lunettes de soleil foncées.

« POV : Comment j’arrive à Vanity Fair l’année prochaine », a-t-elle écrit sur la vidéo, en ajoutant un émoji qui pleure de rire.

« Indignation sélective », Ciara a légendé le TikTok, incluant également un emoji qui pleure.

Ses followers l’ont encouragée et ont ri avec elle dans la section des commentaires.

« Ciara rappelle aux masses qu’elle est cette fille, qu’elle a toujours été cette fille et qu’elle sera pour toujours CETTE FILLE ! Ma reine ronronne », a écrit une personne.

« Les haineux continueront de détester. Tu étais magnifique », a ajouté un autre.

Une personne a également demandé qui avait conçu le look, en écrivant « Beddingciara? »

« Faites-les Cici… Les gens trébuchent sans raison. Vous étiez absolument incroyable », a écrit une personne.

La soirée des Oscars Vanity Fair 2023 était une affaire de stars. De nombreux lauréats des Oscars nouvellement couronnés – dont Michelle Yeoh et Ke Huy Quan entre autres – ainsi que des personnalités comme Pedro Pascal, Angela Bassett et Salma Hayek se sont rendus à la fête après la cérémonie.

