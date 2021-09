Chvrches sort une reprise hypnotique de « Cry Little Sister »

Nous sommes en plein mois de septembre et l’ambiance d’Halloween commence déjà à souffler dans l’air, alors les membres de Chvrches ont partagé leur contribution à « Nightbooks », un film dark fantasy produit par Netflix, qui vient de sortir dans le Plate-forme.

Lauren Mayberry et sa compagnie ont fait une révision hypnotique de la chanson « Cry Little Sister », qui a été composée à l’origine pour la bande originale du classique de 1987 « The Lost Boys » avec une performance de Gerard McMann. Les membres du groupe ont partagé leur enthousiasme à travers une déclaration qui accompagne cette sortie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Steven Spielberg présente la bande-annonce complète de « West Side Story »

« Le cinéma (l’horreur en particulier) a toujours été une grande partie de Chvrches dans les coulisses. Nous avons parlé de reprendre ‘Cry Little Sister’ pendant des années et cela semblait être le moment idéal pour le faire. » « Nightbooks », la bande dans laquelle la chanson fait partie, a été réalisée par David Yarovesky avec un scénario de Mikki Daughtry et Tobias Iaconis.

Krysten Ritter incarne une sorcière qui a piégé Alex, un garçon friand d’histoires d’horreur, dans son appartement magique avec un nouvel ami. Ce garçon doit raconter une nouvelle histoire à cette sorcière tous les soirs ou bien il risquera de ne jamais lui laisser le contrôle.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Hellraiser : Le producteur du reboot livre ses impressions sur le projet

Recientemente, los integrantes de Chvrches han lanzado al público su cuarto álbum de estudio titulado “Screen Violence”, el cual cuenta con una fuerte inspiración en el cine de horror, una afición compartida por cada uno de ellos desde sus inicios en el mundo de la Musique.

Début août, ils ont exprimé leur enthousiasme après avoir collaboré avec nul autre que la légende du film d’horreur John Carpenter, qui, dans son rôle actuel de producteur de musique, a sorti un remix de « Good Girls », le deuxième single de son nouvel album. Ils répondraient par courtoisie en soumettant leur propre critique de « Turning The Bones », un morceau de l’album « Lost Themes III: Alive After Death ».