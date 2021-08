Chvrches révèle sa collaboration avec la légende de l’horreur John Carpenter

Le scénariste et réalisateur légendaire John Carpenter n’est pas étranger au monde de la musique. Après avoir fait la bande originale de plusieurs de ses propres cassettes, l’icône de l’horreur s’est occupé ces dernières années avec son propre projet de musique instrumentale, et cette fois il a dévoilé sa nouvelle collaboration inattendue.

Le groupe synth-pop Chvrches, qui attend la sortie de son album studio, « Screen Violence », a partagé un nouveau remix que le réalisateur de « The Thing » et « Halloween » a réalisé pour « Good Girls », le plus récent single de ce nouveau matériel.

Mais cette curieuse collaboration ne s’arrête pas là, puisque Chvrches a rendu la pareille en présentant son propre remix de la chanson « Turning The Bones », que Carpenter a présenté à ses fans sur son plus récent album, « Lost Themes III: Alive After Death » .

Lauren Mayberry, leader et chanteuse du groupe, a partagé dans un communiqué les mots suivants : « En tant que fans d’horreur, nous savons que John Carpenter est le parrain et l’étalon-or, nous sommes donc ravis de pouvoir travailler avec lui dans aucune façon ». Le chanteur souligne que sans l’influence du cinéaste, certains récits de « Screen Violence » ne pourraient pas exister de la même manière.

Mayberry révèle que des remix sont ajoutés à chaque album de Chvrches, mais que dans ce matériau ils attendaient une nouvelle version d’un compositeur ayant travaillé dans l’univers cinématographique. « John était notre premier choix mais nous n’avons jamais vraiment cru qu’il répondrait, et encore moins nous enverrait quelque chose de mieux que l’original. »

John Carpenter partage que les membres de Chvrches l’ont approché par l’intermédiaire de leur représentant et lui ont envoyé quatre chansons du nouvel album, sur lesquelles il a choisi sa préférée pour travailler. « Nous avons choisi ce thème parce que nous nous y sommes connectés et nous avons pensé que nous devions l’adapter à notre style », a-t-il déclaré. Les deux remix auront une sortie vinyle et seront disponibles à partir du 10 décembre.

« Screen Violence » sera disponible à partir du 27 août. Chvrches a sorti de ce matériel les singles « How Not To Drown », avec la collaboration de Robert Smith de The Cure, et « He Said She Said ». Le groupe s’apprête également à réaliser une tournée promotionnelle qui débutera en 2022.