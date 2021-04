Chvrches présente enfin son nouveau single « He Said She Said »

Il aura fallu deux ans et quelques semaines de publications ambiguës et cryptiques au groupe de synth-pop écossais Chvrches pour enfin partager un nouveau single: un morceau fougueux et puissant intitulé « He Said She Said », qui fait partie du nouveau matériel que le trio a composé et enregistré pendant la pandémie.

Dans une déclaration à propos de la chanson, Lauren Mayberry, chanteuse et leader du groupe, a souligné que la chanson est née après avoir réfléchi et réfléchi pendant le verrouillage de quarantaine « en examinant les expériences qui ont été précédemment négligées ou enterrées de manière profonde. »

« J’ai l’impression d’avoir passé une grande partie de ma vie (personnellement et professionnellement) à jouer l’acte inconfortablement équilibré que l’on attend des femmes et que cela devient de plus en plus déroutant et épuisant à mesure que je vieillis », a déclaré Mayberry dans un communiqué sur cette nouvelle sujet.

Mayberry señala que entre estas actividades agotadoras se encuentra el tener que presentarse atractiva para la mirada masculina pero al mismo tiempo no ser vanidosa o tener que presentar una imagen como ‘la chica guapa y triste’ pero sin ser demasiado triste para que resulte inconveniente para cualquiera , entre autres choses.

«Il a dit qu’elle a dit» est ma façon de calculer les choses que j’ai acceptées et que maintenant je sais que je n’aurais pas dû.

Mayberry souligne que la première ligne de la chanson (Il a dit: « Tu m’as ennuyé à mort ») était la première chose qui lui est venue à l’esprit au moment de l’écriture de la chanson et que c’était la première à être écrite quand ils ont commencé à travailler. sur le nouveau matériel.

«Toutes les lignes des versets sont des choses paraphrasées que les hommes m’ont réellement dites dans ma vie. Être une femme est épuisant et il était préférable de le crier dans une chanson pop plutôt que de le crier. Après l’année dernière, je pense que nous pouvons comprendre le sentiment de perdre la raison », conclut Mayberry.

« He Said She Said » est le nouveau matériel de Chvrches depuis que le groupe a sorti en 2018 « Love Is Dead », leur troisième album studio. Depuis, le groupe a sorti une collaboration en 2019 avec Marshmello sous le titre ‘Here With Me’, ainsi que ‘Death Stranding’, une chanson appartenant au jeu vidéo homonyme de Hideo Kojima.