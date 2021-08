Chvrches partagent leur expérience de collaboration avec Robert Smith

Vendredi dernier, le 27 août, les membres du groupe de synth pop écossais Chvrches ont sorti leur quatrième album studio très attendu, qui s’intitule « Screen Violence », une allégorie de la haine qui se propage à travers les réseaux sociaux, auxquels on n’accède que par ordinateur. écrans et téléphones portables.

Chvrches a inclus dans son nouvel album une chanson intitulée « How Not To Drown », que le trio composé de Lauren Mayberry, Ian Cook et Martin Doherty a présenté comme le deuxième single promotionnel de leur album, exprimant leur grande fierté d’avoir la participation qui ils considèrent leur « héros musical », le légendaire chanteur de The Cure, Robert Smith.

Les membres de Chvrches avaient déjà souligné à quel point ce numéro était le reflet de certains points faibles de leurs vies respectives, et maintenant c’est au tour de Cook de présenter ses impressions de travail avec Smith, dont il a souligné son dévouement et sa technique de travail. .

« Les échanges étaient incroyables car il est super détaillé et vraiment technique. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai supposé qu’il dirait simplement « Ok, voici mes affaires, faites ce que vous voulez et j’espère pour le mieux », a commenté Cook dans une conférence qu’il a faite avec des flux musicaux, où il assure que Smith était très dévoué dans chaque aspect de la chanson, quelque chose qui fascinait lui et ses compagnons.

Nous aimons que quelqu’un de sa taille et de son statut légendaires s’intéresse à ce genre de collaboration comme il l’a fait.

Ian Cook se dit surpris par l’approche de Robert Smith envers le groupe, le décrivant comme « un homme absolument charmant » et « très amusant ». Ce n’est pas la seule collaboration importante que Chvrches a faite cette année.

Plus tôt dans le mois, ils ont sorti un remix de leur chanson « Good Girls » du légendaire réalisateur d’horreur John Carpenter, qui depuis quelques années se concentre sur sa carrière d’auteur-compositeur. Au même moment, Chvrches sort un remix de « Turning The Bones », un morceau du dernier album de Carpenter « Lost Themes III : Alive After Death ».