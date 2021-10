Chvrches annonce une édition prolongée de son dernier album

Le trio écossais de synth pop Chvrches a officiellement annoncé son intention de sortir une édition augmentée de « Screen Violence », leur quatrième album studio. Sous le label « Director’s Cut », le groupe présentera trois chansons supplémentaires qui ont été produites lors des enregistrements de ce matériel, mais qui n’ont pas pu faire partie de sa coupe finale.

Chvrches a présenté la sortie officielle de « Screen Violence » le 27 août, étant leur premier matériel depuis l’arrivée de leur précédent album « Love Is Dead » en 2018. Le groupe assure que le titre de ce nouvel album est une référence à son thème général dans lequel ils essaient d’exposer la violence que nous recevons à travers les écrans, que ce soit la télévision ou les réseaux sociaux à travers nos smartphones.

Lauren Mayberry, chanteuse principale du groupe, a souligné que la création de ce matériel a commencé lorsque son association avec les écrans avait pris un point de vue complètement négatif. « C’était horrible de pouvoir voir des gens sur les écrans. Je n’ai pas vu ma mère en personne depuis Noël 2019 », a-t-il commenté lors d’une conversation avec NME plus tôt cette année.

Cependant, Mayberry souligne que sans l’aide de ces machines, il n’aurait pas été possible de rester en contact avec ses amis ou sa famille pendant la pandémie, ce qui l’a amené à se demander si le mal dans leur utilisation réside vraiment dans les appareils ou les personnes. qui les utilisent.

Après avoir sorti son nouveau matériel avec le single « He Said She Said », Chvrches a présenté comme deuxième chanson promotionnelle « How Not To Drown », qui mettait en vedette la collaboration de Robert Smith, le chanteur légendaire du groupe The Cure. Après la promotion de la chanson « Good Girls », Chvrches a présenté sa propre version de « Cry Little Sister », qui fait partie de la bande originale du film Netflix « Nightbooks ».