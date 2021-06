Chvrches annonce la sortie de « Screen Violence », leur nouvel album

Après une longue attente de leurs fans, le trio synth-pop écossais Chvrches prépare son retour avec son quatrième album studio, qui s’intitulera « Screen Violence » et dont la sortie est prévue pour le 27 août à travers le sceau d’Emi.

C’est le nouveau matériel original de Chvrches depuis l’arrivée de leur précédent album en 2018 sous le titre « Love Is Dead ». Après avoir présenté « He Said She Said », le premier single de ce nouvel album, en avril dernier, le groupe a dévoilé une nouvelle chanson.

Lauren Mayberry et compagnie ont présenté à leurs fans « How Not To Drown », une chanson dans laquelle ils ont collaboré aux côtés du légendaire leader et chanteur de The Cure, Robert Smith, qui selon un communiqué, est l’un des héros musicaux de le groupe. La chanson explore le sentiment d’être conscient pendant que vous vous noyez.

Les membres de Chvrches continueraient à partager plus de détails sur l’album dans la nouvelle édition de l’émission de Zane Lowe pour Apple Music. « Screen Violence » était le nom qu’ils avaient initialement conçu pour le groupe, et ce nouveau matériel a été enregistré entre Glasgow et Los Angeles, et son titre fait référence à la violence qui se produit derrière les caméras, devant les caméras et à travers les caméras.

Chvrches a préparé avec ce nouvel album quelques chansons qui aborderont principalement des sentiments tels que la solitude, la déception et la peur. Lauren Mayberry note que cela lui a été d’une grande aide d’entrer dans le processus créatif avec l’idée de pouvoir écrire quelque chose de presque échappatoire, avec des paroles qui lui sont très personnelles lorsqu’il s’agit de ses propres expériences et sentiments.

Son compagnon de groupe, Martin Doherty, a ajouté que l’apparition des écrans dans le titre lui semble un peu plus littérale. « Quand nous faisions l’album, c’était comme si la moitié de nos vies se passait à travers les écrans. Ce qui a commencé comme un concept était maintenant une ligne de vie », a-t-il conclu.