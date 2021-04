Chvrches annonce enfin la sortie d’un nouveau single

Après une longue attente, Chvrches a finalement confirmé la sortie de « He Said She Said », un nouveau single qui atteindra leurs fans demain (19 avril), étant leur premier morceau original en presque deux ans et anticipant ainsi l’arrivée imminente de son nouvel album.

Le groupe syth-pop composé de Lauren Mayberry, Martin Doherty et Iain Cook aurait travaillé sur leur nouveau matériel tout au long de 2020, confirmant qu’il a été écrit dans son intégralité pendant l’emprisonnement en raison de la pandémie de Covid-19.

A travers le profil officiel du groupe sur Instagram, les membres de Chvrches ont annoncé leur première sortie depuis «Here With Me», une collaboration réalisée avec le producteur de musique électronique Marshmello. Cette même année, le groupe collabore avec Kojima Productions pour sortir «Death Stranding», la chanson titre du jeu vidéo du même nom.

« La fin est proche », annoncent les interprètes de « Leave A Trace » avec une affiche semblable à un film. Au cours de la semaine écoulée, le groupe a publié sur ses réseaux sociaux des publications à caractère critique avec des «captures d’écran» comme notifications iPhone où elles présentaient des phrases apparemment sans lien telles que «Tout est dans ta tête», «fais confiance» ou «ne fais pas confiance» .

Les fans du groupe ont commencé à spéculer sur la sortie prochaine de nouveau matériel lorsqu’une vidéo a été partagée dans laquelle Lauren Mayberry, se maquillant sur son visage tout en arborant ses cheveux désormais blonds, commence à crier en alternance au rythme d’une chanson apparemment déformée. .

Mayberry aurait déjà offert aux fans quelques détails sur ce nouveau matériel en décembre dernier, notant qu’il a toujours l’ADN caractéristique de Chyrches, mais que les nouvelles chansons ne pouvaient pas rentrer dans le style des trois albums précédents.