“Chute stupide”: Julio Iglesias fait son rapport après un accident

06/09/2020 12h21

Soupir de soulagement de tous les fans du chanteur Julio Iglesias: il a fait un rapport sur Instagram après être tombé dans sa maison.

Julio Iglesias (76 ans, “My Life”) a fait un rapport via les médias sociaux pour informer ses fans de sa santé. Le chanteur a apparemment eu un accident dans lequel il s’est blessé à la jambe. Sur Instagram, il a dit à ses followers qu’il était tombé chez lui.

Il y a deux mois et demi, il “a failli se casser la jambe et la cheville droites lors d’une stupide chute d’un petit pont de ma maison”, a écrit le jeune homme de 76 ans. Après l’accident, il pouvait à peine marcher. Mais il a utilisé ce temps pour faire face à son passé. Entre autres choses, il a revu les anciennes performances. Au cours de sa carrière s’étalant sur des décennies, Iglesias, qui chante en 14 langues, aurait donné plus de 5000 concerts.

Source: instagram.com

De nombreux fans du chanteur étaient inquiets après la parution de photos dans la presse espagnole il y a quelques semaines. Celles-ci ont montré que le chanteur avait des problèmes pour marcher.

(hub / spot)