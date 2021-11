Chute libre ? : ce que Patrick Dempsey a fait après avoir été Derek Shepherd dans Grey’s Anatomy

Fifty Shades of Grey Boules de geisha en silicone Tighten and Sense, Fifty shades of Grey

Tonifiez et stimulez avec Tighten and Tense pour ressentir plus de sensations lors du port, et pour bénéficier d'un plancher pelvien plus musclé après usage. Glissez les boules de silicone en vous et sentez vos muscles se resserrer autour, pour profiter de chaque sensation à mesure que les boules à libre mouvement roulent et rebondissent. "Un week-end avec beaucoup de premières." Fifty Shades of Grey Entièrement enrobé de silicone soyeux, cet ensemble compte 2 petites boules et un long cordon de retrait robuste pour une tranquillité de l'esprit totale. Avec leur poids de 70 g, ces boules sont idéales pour les débutants. Lorsque vous bougez, les poids internes gigotent et bougent dans les boules et leurs sensations prennent de l'intensité à mesure que votre activité est vigoureuse. Alors que vos muscles se resserrent autour des boules pour vous doter d'une séance d'exercices interne, cela améliore la tonicité de votre vagin et sa force pour parvenir à l'orgasme. Appliquez une bonne quantité de lubrifiant à base d'eau sur les boules avant usage pour assurer une insertion douce et une expérience tout confort. Issu de la Collection Week-end de Fifty Shades of Grey approuvée par l'auteur E L James.