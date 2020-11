Church a eu ses drapeaux Pride et Black Lives Matter déchirés par des vandales, alors ils en ont mis un plus grand

L’église unitarienne universaliste d’Utica, dans le nord de l’État de New York, s’est prononcée après que ses bannières aient été vandalisées à plusieurs reprises (UUUC)

Une église s’est engagée à défendre l’égalité après que ses drapeaux Pride et Black Lives Matter aient été déchirés.

L’église unitarienne universaliste d’Utica, dans le nord de l’État de New York, s’est prononcée après que ses banderoles aient été vandalisées et volées à plusieurs reprises au cours de l’été.

Nous ne serons pas arrêtés par le vandalisme, les vœux d’église.

Le Révérend Erin Dajka Holley a dit Nouvelles du spectre: «C’était navrant que dans cette communauté, quelqu’un ressente la nécessité de venir sur la propriété de l’église et de dégrader notre bâtiment en détruisant notre propre déclaration, issue de nos croyances religieuses très fermement ancrées.

«Nous ne serons pas arrêtés par le vandalisme.»

L’église a maintenant mis en place une bannière de remplacement, conçue par des membres de la communauté locale, avec un drapeau de fierté inclusif, le slogan Black Lives Matter et des symboles symbolisant l’inclusion de toutes les religions.

L’église a également ajusté l’éclairage et taillé les arbres environnants, pour s’assurer que la bannière soit visible à tout moment.

Après que des pancartes montrant leur soutien au mouvement Black Lives Matter et à la communauté LGBTQ + aient été volées sur la propriété de l’église cet été, les membres de l’Église unitarienne universaliste d’Utica ont dédié une nouvelle bannière cet après-midi. @SPECNewsCNY pic.twitter.com/8N84TEBurq – Harrison Grubb (@HarrisonGrubbTV) 15 novembre 2020

La congrégation dit que la nouvelle bannière arc-en-ciel sert «d’insigne de notre inclusivité et d’une déclaration visible de notre foi».

Lors d’une cérémonie d’inauguration pour dévoiler la nouvelle bannière, Holley a ajouté: «Notre foi est enracinée dans l’ici et le maintenant. Cela nous oblige à rechercher la justice pour tous. Comme l’a dit Maya Angelou, personne d’entre nous ne peut être libre tant que tout le monde n’est pas libre, et nous le croyons pleinement.

«Ce n’est que le début de l’engagement de notre congrégation à créer un monde qui soit vraiment juste pour tous.

Ce n’est pas la première fois que le vandalisme anti-LGBT + se retourne contre lui

Les églises pro-LGBT + ont beaucoup d’expérience dans la lutte contre les intimidateurs et les vandales.

L’année dernière, une église de Chicago dont les drapeaux de la fierté ont été vandalisés a décidé de remplir son jardin d’église de «centaines» de drapeaux arc-en-ciel en réponse au crime de haine homophobe.

L’église luthérienne de Wicker Park, qui comprend les LGBT, avait vu son drapeau de la fierté et celui des transgenres défigurés et vaporisés d’un «X» noir et des mots: «Nous aimons les enfants».

L’église a répondu en envoyant un message à sa congrégation, les exhortant à aider à «remplir notre jardin de devant de centaines de drapeaux arc-en-ciel dans un acte de défi aimant».