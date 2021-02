Chun-Li, le favori de Street Fighter, obtient une affiche de Mortal Kombat après que la confusion soit devenue virale

Un article de Jezebel déplorant l’absence de combattant de rue personnage Chun-Li dans le Combat mortel La bande-annonce a rendu Internet folle, et même le célèbre artiste numérique BossLogic s’est amusé. Jeudi, la bande-annonce de Mortal Kombat est sortie, donnant aux fans un premier aperçu de nombreux personnages les plus populaires du jeu. Déroutant Combat mortel avec combattant de rue, l’article de Jezebel demande qui a oublié d’inviter Chun-Li, et Internet a eu une journée sur le terrain en réponse.

Parce que les deux franchises de jeux vidéo de combat sont si similaires, la confusion n’est pas difficile à comprendre. Certains suggèrent également que l’article a peut-être délibérément confondu les deux simplement pour troller sur Internet. En tout cas, les gens sur les réseaux sociaux ne pouvaient s’empêcher de se moquer de la situation, et des heures après la mise en ligne de l’article, Chun-Li était à la mode sur les réseaux sociaux. Le message de réponse le plus amusant vient peut-être de BossLogic qui est allé jusqu’à donner le sien à Chun-Li Combat mortel affiche de personnage.

« Bro, vous vous trompez », lit une autre réponse à l’article original combattant de rue goof sur Twitter. « Chun-Li a commencé comme un jeune Jedi de Entreprise. Après cela, elle a continué comme agent de bouclier dans L’homme de fer 2. Elle va enfin couper les têtes Shang Chi. «

Bro tu te trompes. Chun-Li a commencé comme un jeune Jedi d’Enterprise. Après cela, elle a continué en tant qu’agent de bouclier dans Iron Man 2. Elle va enfin couper les têtes à Shang Chi. – Mélanger (@iammikedup) 19 février 2021

« Elle est clairement de Mega Man 13! Duh, « dit une autre réponse, y compris une » capture d’écran « de Chun-Li dans le jeu.

Elle est clairement de Mega Man 13! Duh. pic.twitter.com/1aeimGANfu – GeekGrimoire (@GlassesHalfMast) 19 février 2021

En publiant une photo de Link, un autre tweet dit: « Je ne peux pas croire qu’ils n’aient pas ajouté Zelda non plus. »

Je ne peux pas croire qu’ils n’ont pas ajouté Zelda non plus 👇 pic.twitter.com/33ZNYpMIt7 – F. Zamore (@FrankZamore) 18 février 2021

« Elle a un point, je veux dire où est Lara Croft d’ailleurs ?? » écrit la journaliste Kim Horcher. « Où sont Ellie et Sephiroth ?? Et quel genre de stupide Combat mortel le film n’a pas Pikachu dedans je demande ????? «

Elle a un point, je veux dire où est Lara Croft d’ailleurs ?? Où sont Ellie et Sephiroth ?? Et quel genre de film stupide de Mortal Kombat n’a pas Pikachu, je demande ????? – Kim Horcher (@kimscorcher) 19 février 2021

De même, Combat mortel les fans se demandent également où Johnny Cage pourrait être. Contrairement à Chun-Li, Johnny est un personnage majeur de la Combat mortel jeux et a été joué par Linden Ashby dans le film original d’action en direct. Comme il est depuis longtemps l’un des combattants les plus populaires de la franchise, Johnny Cage était également à la mode sur Twitter alors que des milliers de joueurs déploraient son absence.

Si c’était un nouveau combattant de rue film, il serait certainement juste que les fans posent des questions sur Chun-Li. Le personnage est un favori des fans des joueurs depuis sa première apparition dans Street Fighter II dans les années 1990, apparaissant toujours dans les différentes suites de la franchise à ce jour. Elle a également été présentée sur grand écran à deux reprises, d’abord jouée par Ming-Na Wen en 1994 combattant de rue adaptation et encore par Kristin Kreuk en 2009 Street Fighter: La légende de Chun-Li.

Suite à la réponse des médias sociaux, l’article de Jezebel a depuis été mis à jour pour reconnaître la confusion, le point de vente notant qu’ils ont « découvert la réponse à notre question sur l’effacement de Chun Li, et c’est que Chun Li ne fait pas partie de la Mégaverse de Mortal Kombat. Wow! » Ne comptez pas voir Chun-Li, mais le Combat mortel Le film sortira en salles et sur HBO Max le 16 avril. Vous pouvez lire l’article original sur Jezebel.

Sujets: BossLogic, Mortal Kombat, Street Fighter