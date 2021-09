Chucky Sneak Peek ramène la poupée tueuse à l’école pour une petite tranche et des dés

Nous ne sommes qu’à deux semaines du retour de Brad Dourif en tant que poupée meurtrière préférée de tous, et nous avons eu notre premier aperçu de la série en dehors des bandes-annonces précédemment publiées. Dans le clip de l’émission, on retrouve Chucky à l’école en utilisant son arme la plus aimée, un couteau. Mais plutôt que de l’utiliser sur une nouvelle victime humaine, il file une grenouille en classe de sciences. Cela ne va sûrement pas mener à autre chose que de bonnes choses pour tout le monde, non ? Eh bien, nous n’avons pas trop de temps à attendre et à découvrir.

Chucky apporte l’icône de l’horreur au petit écran pour la première fois, avec Don Mancini rassemblant toute une liste de Un jeu d’enfant des stars telles que Dourif, Jennifer Tilly, Alex Vincent, Fiona Dourif et Christine Elise et promet que ce sera exactement le même Chucky que nous avons vu dans les films originaux de Child’s Play, mais qu’il ira également dans des endroits que les films n’ont pas fait et explorera l’histoire de Chucky plus en profondeur.

« Les fans ont posé beaucoup de questions sur les origines de Chucky depuis sa première apparition en 88 », a taquiné Mancini dans une précédente interview avec repaire de geek« Comment est-il devenu un tueur en premier lieu ? Comment en est-il arrivé à se familiariser avec le vaudou ? Je pense que les gens trouveront tout cela vraiment intéressant. »

La série apporte également du sang neuf à la franchise et la star de Destination finale, Devon Sawa, rejoint le chaos. Bien que l’on ne s’attende pas à ce que Chucky affronte ses anciens ennemis et amis, Mancini n’a pas tardé à souligner que Sawa s’intégrait très bien avec les membres de la distribution existants. « L’une de nos habitudes que nous avons développées au cours des films consiste à ajouter à notre famille et à trouver des moyens de la garder. J’aimerais certainement le faire avec Devon. »

Une chose à tirer de ce commentaire est qu’il semble que cette série ne sera pas la dernière que nous verrons de Chucky, et il y a plus à venir de la franchise. Comme beaucoup de propriétés d’horreur du passé, vous ne pouvez garder les méchants assez longtemps pour proposer un nouveau concept, et la narration plus approfondie et plus longue qui peut provenir d’avoir Chucky sur le petit écran semble être le baiser de la vie Mancini attendait pour donner la petite créature au visage en plastique.

Le synopsis officiel de la série se lit comme suit : « Après qu’une poupée Chucky vintage se soit présentée à une vente de garage de banlieue, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos alors qu’une série de meurtres horribles commencent à exposer les hypocrisies et les secrets de la ville. Pendant ce temps, l’arrivée de les ennemis – et les alliés – du passé de Chucky menacent de révéler la vérité derrière les meurtres, ainsi que les origines indicibles de la poupée démoniaque en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est en quelque sorte devenu ce monstre notoire. » Chucky fera ses débuts sur SyFy et USA Network le 12 octobre.

Sujets: Chucky, Remake de Childs Play