Chucky Saison 2 : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons

Il est toujours bon de revisiter les classiques et de les faire découvrir aux nouvelles générations. C’est ce qui s’est passé avec Chuckyla série télévisée de Syfy et USA Network qui a été créée le 12 octobre 2021, qui donne un nouvel éclairage à la poupée possédée par un tueur en série.





Basé sur Un jeu d’enfant la franchise, Chucky se déroule après les événements du film Cult of Chucky de 2017 et a été acclamé par la critique pour son horreur absurde mélangée à beaucoup d’humour noir, qualifié de « bon moment sanglant » pour les téléspectateurs. De plus, son inclusivité LGBTQ + a été saluée, remportant même des nominations GLAAD pour l’émission. Ce n’était donc pas choquant lorsque la série a été renouvelée pour une deuxième saison en novembre 2021, après avoir accroché le public lors de la première saison.

Créé par Don Mancini, qui a écrit tous les films de la franchise et réalisé les trois derniersChucky suit l’histoire de Jake Wheeler (Zackary Arthur), 14 ans, un futur artiste obsédé par les poupées. Après avoir acheté une poupée Good Guy dans une vente de garage, il découvre que le tueur en série Charles Lee Ray possède la poupée, à nouveau exprimée par Brad Dourif.

En tant que tueur en série, Chucky commence à commettre une série de meurtres autour de la ville de Jake, Hackensack, New Jersey. Le père de Jake est le premier tué, suivi d’autres meurtres, dont une femme de chambre et la tante de Jake. Personne ne croit qu’une poupée commet des meurtres et Jake devient le suspect de ces crimes. Pour vaincre Chucky, Jake doit retrouver son intimidateur devenu ami Lexy Cross (Alyvia Alyn Lind) et son béguin devenu petit ami Devon Evans (Björgvin Arnarson) et faire face à un tueur en série tout en essayant de faire partie des drames du lycée.

Chucky est une continuation de la franchise cinématographique emblématique relatant les escapades meurtrières de la célèbre poupée tueuse. Dans la série télévisée, Chucky croise des ennemis jurés, d’anciens alliés et de nouvelles proies alors qu’il cherche à inspirer la peur et le chaos partout où il va. Sur ce, jetons un coup d’œil à ce que nous savons de l’intrigue, du casting et de tout ce que nous savons jusqu’à présent. Chucky saison 2!

Mise à jour : septembre 2022 par Raquel Morales : Si vous êtes enthousiasmé par Chucky saison 2, vous serez heureux de lire cet article mis à jour qui fournit la bande-annonce, le casting, l’intrigue et tout ce que vous devez savoir sur la saison.





Chucky Saison 2 : L’intrigue

Chucky’s La finale de la première saison a laissé beaucoup d’intrigues et de détails qui peuvent être explorés dans sa deuxième saison. Même si toutes les poupées Chucky semblent être démontées par Andy Barclay (Alex Vincent) et Kyle (Christine Elise), il est révélé à la fin de l’épisode que Chucky prépare une armée de poupées Good Guy. Il les possède pour faire on ne sait quoi, le crochet principal de la finale.

Il devrait également être révélé si Kyle – un favori des fans et la sœur adoptive d’Andy de Jeu d’enfant 2 – est mort ou non. Il y a aussi du suspense quant à ce qui se passera avec Nica Pierce (Fiona Dourif) après que Tiffany (Jennifer Tilly) ait amputé ses bras et ses jambes au cas où Chucky contrôlerait à nouveau son corps.

De plus, il est impossible de ne pas être impatient de savoir ce que l’avenir réserve au trio principal : Jake, Lexy et Devon. Ils terminent la première saison sans certains de leurs familles et amis, donc leur intrigue – et leurs amitiés – sont quelque chose qui peut être au centre de la nouvelle saison.

Le synopsis officiel :

Après que son plan diabolique d’envahir les hôpitaux pour enfants américains ait été déjoué dans la première saison, Chucky cherche maintenant à se venger de ceux qu’il tient pour responsables : les adolescents survivants Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarsonq) et Lexy (Alyvia Alyn Lind), ainsi que son ex. Tiffany, maintenant son ennemie jurée. Pendant ce temps, « Jevon » peut-il réussir en couple face à l’adversité dans leur nouvelle école catholique, sans parler d’un tout nouvel assaut de terreur de la part de la poupée démon ?

La meilleure chose est que, bien que le synopsis donne aux fans plus de questions que de réponses, il ne leur faudra pas longtemps pour commencer à percer les mystères qui Chucky la saison 2 leur est réservée.

Chucky Saison 2 : Le casting

Mis à part tous les personnages décédés lors de la première saison – et ses acteurs qui ne peuvent pas revenir parce que leurs personnages sont morts – nous pouvons nous attendre à ce que tous ceux qui ont survécu à la finale de la saison 1 reviennent à Chucky saison 2. Le protagoniste et propriétaire de Chucky, Jake, devrait revenir, avec Björgvin Arnarson et Alyvia Alyn Lind.

Parmi les autres acteurs que nous devrions nous attendre à revoir, citons Alex Vincent, Fiona Dourif et Brad Dourif en tant que voix de Chucky. Jennifer Tilly devrait également revenir en tant que Tiffany. Mais une actrice dont on ignore le statut est Christine Elise. La supposée mort hors écran de Kyle laisse une porte ouverte à son retour.

Chucky la saison 2 présente également le duo d’acteurs mère-fille Alyvia Alyn Lind et Barbara Alyn Woods, qui devrait revenir en tant que maire Michelle Cross, avec Lara Jean Chorostecki – qui jouera un rôle récurrent – ​​et plusieurs autres nouveaux membres de la distribution familiers avec le genre de l’horreur, dont Gina Gershon et Joe Pantoliano de BondirTony Nappo de Scie II, Lara Jean Chorostecki de Hannibal et Sutton Stracke de télé-réalité Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills.

Juste après Chucky la saison 1 touchait à sa fin, les fans mouraient d’envie de la saison 2. Avec un long tournage en remorque, la saison 2 était attendue au plus tôt cette année. Don Mancini, le créateur de la série, producteur exécutif et showrunner, a confirmé cette information :

« Nous sommes ravis de commencer à tirer les ficelles d’une deuxième saison de chaos de marionnettes avec Chucky. Un grand merci à nos partenaires aux États-Unis, Syfy et UCP pour leur incroyable soutien et leurs conseils pour amener Chucky sur le petit écran, plus grand que jamais. Et aux fans, Chucky envoie ses remerciements indéfectibles et un message : « Ce n’est pas fini, pas de loin ». Tu ferais mieux de surveiller tes arrières en 2022 ! »

Considérant qu’Halloween est proche, et Chucky est plein de sang et d’horreur, il n’y a pas de meilleure date pour la première du spectacle qu’octobre. Bien que Chucky la saison 2 arrivera en octobre, en effet, ce sera plus tôt que prévu par les fans puisque la série devrait être diffusée le 5 octobre à 21 h HE / PT sur USA et SYFY.