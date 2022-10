Chucky Saison 2 Épisode 4 Date de sortie, Compte à rebours, Spoilers, Où regarder en ligne

La date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de Chucky a été officiellement révélée et après avoir appris que les fans de cette série sont vraiment curieux de savoir quand cet épisode va sortir. L’épisode précédent a laissé beaucoup de questions dans l’esprit des fans. Donc, après avoir observé la curiosité des fans pour cet épisode, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons toutes les informations possibles concernant la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de Chucky. Ici, nous vous informerons également d’autres informations utiles sur cette série, telles que Comment regarder cette émission dans différentes régions, la liste des épisodes de la saison 2, des informations sur les acteurs et bien plus encore. Alors, sachons toutes les choses ci-dessous.

C’est une série télévisée américaine et, c’est une série télévisée d’horreur. Cette série a été créée par Don Mancini et est basée sur la franchise Child Film. Littéralement, ce n’est qu’une suite de Cult Of Chucky et la série est sortie pour la première fois le 12 octobre 2021.

La série suit une poupée qui est responsable des habitants de la ville. Après avoir exploré le passé, quelques-uns d’entre eux révèlent que ces meurtres sont liés à l’acte passé. C’est une série passionnante et vous la trouverez également plus intéressante. Après avoir regardé tous les épisodes publiés de la saison 2, les fans recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de Chucky. Vous serez donc très heureux de savoir que sa date de sortie a été confirmée.

Date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de Chucky

Enfin, si nous parlons de la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de Chucky. Le nom de l’épisode 4 est Death on Denial et sa sortie est prévue pour le 26 octobre 2022. Comme vous pouvez le voir, toute votre attente pour cet épisode va se terminer très bientôt et si vous voulez regarder cet épisode, marquez simplement son date de sortie sur votre calendrier.

Où diffuser Chucky?

Si vous voulez regarder cette série, ses réseaux officiels sont Syfy et USA. Si vous avez manqué des épisodes précédents jusqu’à présent, allez d’abord regarder ces épisodes. Gardez juste à l’esprit que la disponibilité de cette série dépendra également de votre région.

Liste des épisodes de la saison 2

Voici la liste des saisons 2 connues jusqu’à présent. Nous ajouterons plus d’épisodes une fois qu’ils seront révélés.

Halloween 2

Les pécheurs sont beaucoup plus amusants

Salut, Marie !

Mort sur déni

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Distribution de la série

Comme nous avons partagé tous les détails sur la série ici, nous allons fournir le casting de cette série.

Zackary Arthur dans le rôle de Jake Wheeler

Björgvin Arnarson dans le rôle de Devon Evans

Alyvia Alyn Lind comme Lexy Cross

Teo Briones comme Junior Wheeler

Brad Dourif comme la voix de Chucky / Charles Lee Ray

Lexa Doig dans le rôle de Bree Wheeler

Barbara Alyn Woods en tant que maire Michelle Cross

Blaise Crocker en tant que jeune Tiffany Valentine

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de Chucky, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Toutes les informations que nous avons partagées ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de Chucky, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

