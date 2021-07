Chucky revient en octobre pour plus d’action sanglante

Ce matin apporte notre premier aperçu de la prochaine Chucky Série télévisée sur SyFy, ainsi qu’une première date à laquelle les fans s’attendent.

Si vous attendiez avec impatience le retour de la poupée meurtrière (originale), Chucky, votre attente a été un peu plus courte. Aujourd’hui, grâce à un révélé par Entertainment Weekly, nous avons notre premier regard sur le retour de Chucky (ramenant un regard familier du deuxième Un jeu d’enfant film):

Plus que cela, ils ont également annoncé quand nous pourrons réellement regarder la prochaine série d’horreur. Chucky fera ses débuts le 12 octobre à 22h sur USA et SYFY.

Dans la série, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos après qu’une poupée vintage « Good Guy » se soit présentée à une vente de garage en banlieue. Bientôt, tout le monde doit faire face à une série de meurtres horribles qui commencent à exposer les hypocrisies profondes et les secrets cachés de la ville. Pendant ce temps, des amis et des ennemis du passé de Chucky reviennent dans son monde et menacent de révéler la vérité derrière ses origines mystérieuses en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est devenu en quelque sorte ce monstre notoire.