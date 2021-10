« Chucky » prépare son retour avec un aperçu inquiétant

L’arrivée d’octobre a enfin lancé la saison d’Halloween, le moment idéal de l’année pour profiter d’une bonne histoire d’horreur. Don Mancini, créateur de la franchise « Child’s Play » semble déterminé à ramener cette saga à ses origines dans l’horreur à travers « Chucky », une nouvelle série qui arrivera sous le signal de SYFY Channel et USA Networks.

Après avoir présenté quelques teasers promotionnels, Mancini et son équipe créative ont sorti une nouvelle bande-annonce qui anticipe l’arrivée de Chucky dans sa ville natale, dans laquelle il semble déterminé à mener à bien une mission importante tout en déclenchant une nouvelle vague de panique et de mort dans un environnement périurbain.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jodie Whittaker n’est pas prête à quitter son rôle de Doctor Who

Après avoir relancé la franchise avec les sorties directes en vidéo « Curse of Chucky » et « Cult of Chucky » en 2017, Mancini a préparé une nouvelle histoire qui continue dans cette même ligne narrative, qui ramènera certains de ses personnages dont Nica Pierce (Fiona Dourif), qui a été possédé par l’âme fragmentée de Charles Lee Ray (Brad Dourif).

Parmi les révélations présentées dans « Cult of Chucky » figurait le retour tant attendu de Jennifer Tilly dans son rôle de Tiffany, qui a apparemment aussi trouvé un moyen de diviser son âme, donc la série montrera le personnage dans un nouveau duo ensemble. Nica / Chucky ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’Umbrella Academy annonce son retour sur Netflix en 2022

La série mettra également en vedette un nouveau personnage pré-adolescent à travers Zackary Arthur dans le rôle de Jake Webber, qui a acquis grâce à une vente de garage l’une des poupées « Good Guys » avec l’âme de Charles Lee Ray à l’intérieur. Avec cela, Mancini a préparé une nouvelle production dans laquelle il combinera des éléments classiques de la saga tout en trouvant des moyens ingénieux de la réinterpréter.

«Il est très important de donner à Chucky de nouvelles armes, de nouvelles stratégies et de nouveaux objectifs, de nouveaux objectifs. Chucky a un objectif différent de celui qu’il avait auparavant dans la série et c’est quelque chose de spécifiquement conçu pour évoquer quelque chose qui va avec l’air du temps d’aujourd’hui », a noté Mancini dans une interview précédente. « Chucky » sortira à la télévision le 12 octobre.