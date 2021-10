Chucky, personnage d’horreur emblématique, confirme qu’il est un allié LGBTQ +

New Balance Baskets Larges 574 Day/night EU 18 1/2 Blue Chill

La sneaker pour bébé New Balance 574 Crib réinterprète la silhouette emblématique de la 574 pour les plus petits pieds, en ajoutant des motifs de personnages amusants pour stimuler leur imagination.Une tige en daim doux offre à la fois une durabilité et une sensation de confort, tandis qu'une double fermeture auto-agrippante permet un ajustement rapide et facilite l'enfilage et le retrait de la chaussure de bébé sur le pied de votre tout-petit.