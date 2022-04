Chucky, la série : Vous pouvez désormais acheter une réplique exacte de la poupée diabolique

Le sous-genre d’horreur slasher est devenu l’un des favoris du public aujourd’hui, car plusieurs franchises d’horreur classiques telles que »Halloween », »Scream » et »The Texas Chainsaw Massacre » sont de retour dans les cinémas et les services de streaming étant un succès total auprès du public. Maintenant, le récent programme de »chucky la série », a ramené la poupée diabolique sur le petit écran, acclamée par la critique et une large base de fans.

Le personnage est devenu une icône de la terreur à la fin des années 80, et son retour a été un nouveau souffle pour Chucky, qui ne connaissait rien à la franchise créée par Don Mancini depuis 2017. Alors que tous les fans attendent la deuxième saison de la série, dont la sortie a été confirmée cette année, vous pouvez maintenant ramener la poupée à la maison, car deux figurines officielles de Chucky ont été mises en vente. réplique de la poupée de la série et des films classiques.

Cependant, cet article sera tout à fait luxueux pour les fans de la poupée, puisque « Ultimate Chucky » coûtera la coquette somme de 599 dollars (12 000 pesos mexicains). Il s’agit d’une réplique à l’échelle exacte de l’emblématique assassin. Sculptée par Cesar Dacol Jr., la pièce comportera des yeux mobiles ainsi que des têtes et des mains interchangeables. Le corps de la figurine elle-même est fait de mousse souple et flexible et possède un cadre en aluminium mobile de qualité industrielle.

Si l’achat d’une énorme figurine de Chucky n’est pas dans votre budget, vous pouvez également opter pour une option plus conviviale de la poupée qui coûte 199 dollars (3 000 987 pesos mexicains). La poupée a ses couleurs et sa combinaison de thème classiques, ainsi que la possibilité de pouvoir changer de visage pour ressembler à un enfant innocent ou de mettre son visage terrifiant classique.

La société Trick or Treat Studios a été reconnue pour la distribution de produits de premier ordre de différentes franchises d’horreur. Ils ont sorti des répliques du masque de »Halloween 3 : Season of the Witch » ou des produits des films classiques »House of 1000 Corpses » et »Terrifier », c’est donc bien qu’ils cherchent à intégrer un nouveau classique de la franchise à ses produits.

Si vous en obtenez un, n’oubliez pas de regarder en arrière pour vous assurer que votre poupée « Good Guy » n’est pas possédée par l’esprit d’un tueur en série.