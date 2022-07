‘Chucky, la série’, saison 2 : bande-annonce et intrigue officielles

La poupée diabolique est prête à retourner à l’action avec la saison 2 de »chucky la série ». Dans le cadre de la présentation du Comic-Con à San Diego, les producteurs Syfy Oui Réseau américain a présenté la première bande-annonce des nouveaux chapitres. La série a été créée l’année dernière avec d’excellentes critiques de la part des critiques et des fans, avec son histoire suivant les événements de « Cult of Chucky » de 2017.

Dans »Chucky, la série », la poupée revient tourmenter Nica, sa nouvelle victime, ainsi que commettre toutes sortes de meurtres. Lorsque le jeune Jake Wheeler achète une poupée « Good Guy » à utiliser dans un projet artistique, il se rend vite compte que le jouet apparemment inoffensif n’est pas ce qu’il semble. Comme on le voit dans les précédents films » Chucky », la poupée est possédée par l’âme du tueur en série Charles Lee Ray.

Au cours de la première saison, Jake et ses amis parviennent à empêcher le plan diabolique de Chucky d’envahir tous les hôpitaux pour enfants du pays. Maintenant, comme vous pouvez le voir dans l’aperçu de la saison 2, Chucky cherche à se venger de ceux qui ont foiré ses plans, dont son ex Tiffany Valentine.

La saison 1 de »Chucky, la série » est revenue pour donner une continuité aux films »Chucky », non seulement avec le retour de Tiffany, mais aussi avec Andy Barclay et sa soeur adoptive Kyle, et Nica, personnages apparus dans »Culte de Chucky ». Il y avait aussi un regard sur l’apparence du fils de Chucky et Tiffany, ainsi que de nombreuses références aux films classiques de la poupée.

Bien que « Chucky, la série » ait une fois de plus cet humour noir qui caractérise la franchise, elle a également exploré des thèmes sérieux tels que l’intimidation et la romance entre Jake et son camarade de classe Devon. La série a été placée comme favori du public sur les réseaux sociaux et a une note de 91% sur Rotten Tomatoes.

La saison 2 de » Chucky the series » sera diffusée le mercredi 5 octobre via Syfy. La première saison est disponible pour diffusion au Mexique via le service de streaming Étoile+.