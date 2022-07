La poupée diabolique Chucky est prête à envahir à nouveau nos télévisions à Halloween, comme le premier teaser trailer de la deuxième saison de »chucky la série ». Le producteur syfy, a décidé de révéler la date de première de cet aperçu, la deuxième saison étant disponible le 5 octobre de cette année. La description des nouveaux chapitres dit ce qui suit :

« CHUCKY est une continuation de la franchise cinématographique emblématique relatant les aventures meurtrières de la célèbre poupée tueuse. Dans la série télévisée, Chucky croise des ennemis jurés, d’anciens alliés et de nouvelles proies alors qu’il cherche à inspirer la peur et le chaos partout où il va. Après son complot diabolique visant à envahir les hôpitaux pour enfants américains a été déjoué lors de la première saison, Chucky cherche maintenant à se venger de ceux qu’il tient pour responsables : les adolescents survivants Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) et Lexy (Alyvia Alyn Lind), ainsi que son ex Tiffany, qui est désormais son ennemie jurée. »

La première saison de »Chucky, la série » a été créée en 2021 et est entièrement basée sur le premier film créé par Don Mancini »Chucky le diable jouet ». La série présente à nouveau Mancini dans le nouveau projet, qui est en quelque sorte une suite du dernier film de la poupée » The Cult of Chucky ».

Dans la première saison de »Chucky la série », un jouet »Good Guy Doll » possédé par l’esprit du tueur en série Charles Lee Ray (Brad Dourif), se retrouve entre les mains d’un garçon de quatorze ans nommé Jake Wheeler, qui vit dans la ville de Hackensack, New Jersey. Alors que Jake se lie d’abord d’amitié avec le jouet monstrueux, il se rend compte que Chucky assassine les habitants de la ville et finit par demander l’aide de son petit ami Devon et de l’ancien harceleur devenu ami Lexy pour arrêter le tueur.

La première saison met également en vedette Théo Briones en tant que cousin de Jake, Junior Wheeler Devon Sawa en tant que père de Jake, Jennifer Tilly en tant que maîtresse de Chucky/Charles, Fiona Dourif comme Nica Pierce et Alexandre Vincent comme Andy Barclay.

Mancini était ravi de pouvoir continuer l’histoire de Chucky maintenant sous forme de série, sa première saison recevant les éloges de la critique. « Merci beaucoup à nos partenaires de SYFY et UCP pour leur incroyable soutien et leurs conseils pour amener Chucky sur le petit écran », a déclaré Mancini. « Et aux fans, Chucky envoie ses remerciements éternels et un message : ‘Ce n’est pas fini. , pas de loin. Tu ferais mieux de surveiller tes arrières en 2022 ! »

» Chucky, la série » est disponible en Amérique latine via le service de streaming Étoile+, où sa première saison est maintenant disponible. N’oubliez pas que la saison 2 commencera à être diffusée le 5 octobre.