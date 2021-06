Chucky : Jennifer Tilly prépare son retour dans la franchise

La série télévisée inspirée de la franchise « Child’s Play » est déjà en pleine production, alors l’actrice Jennifer Tilly a anticipé son retour dans la saga avec de nouvelles photographies du tournage, confirmant son retour dans le personnage de Tiffany Valentine, avec le légendaire réalisateur Don Mancini, créateur de la franchise, encore une fois le cerveau derrière cette série.

Brad Dourif revient pour exprimer le tueur en série maniaque Charles Lee Ray, avec sa fille Fiona Dourif comme personnage central de l’intrigue après sa participation aux deux derniers volets, en plus du retour d’Alex Vincent dans le rôle d’Andy et Christine Elise McCarthy dans le rôle de Kyle, ainsi que de nouveaux éléments dans l’histoire comme Devon Sawa.

Mancini a développé cette nouvelle série télévisée pendant des années, qui s’intitulera « Chucky ». Après les résultats décevants du reboot avec Mark Hamill et les nouveaux horizons vers lesquels se dirige la franchise après « Cult of Chucky », la série atteindra enfin SYFY et USA Network, malgré les retards occasionnés par la pandémie.

Don Mancini a annoncé en mars dernier que la production avait donné son feu vert, et malgré le fait qu’il n’y ait pas beaucoup de détails sur l’état actuel de ses progrès, les personnes impliquées dans le projet ont montré une grande enthousiasme pour leur participation via leurs réseaux sociaux.

Après quelques mois de production, Jennifer Tilly a présenté via son compte Instagram quelques photographies dans lesquelles elle présente le look de son personnage dans la série, qui est très similaire à sa participation à « Cult of Chucky «

Les images seules peuvent ne pas présenter de détails significatifs sur la production. Malgré les résultats inégaux avec « Seed of Chucky », Jennifer Tilly est devenue une favorite des fans depuis ses débuts en 1998 avec « Bride of Chucky ». Malgré ses limites en tant que cassettes vidéo directes, Don Mancini a avancé l’intention de ramener la saga à ses origines en suspens, ce qui sera bien accueilli par les fans.