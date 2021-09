Chucky Creator dit que la série télévisée explore enfin l’histoire d’origine de Charles Lee Ray

Don Mancini a répondu aux questions sur sa nouvelle série, Chucky, lors d’un panel lundi, qui comprenait également la star de la série Jennifer Tilly avant la première de l’émission sur USA/SyFy en octobre. La série boucle la boucle avec Chucky, le réunissant avec un certain nombre de personnages des trois dernières décennies, dont Andy Barclay, l’ennemi juré de la poupée démoniaque joué par Alex Vincent qui reprend son rôle, Nica Pierce, joué par Fiona Dourif, et Kyle, Andy’s soeur adoptive jouée par Christine Elise. Au cours du panel TCA, Mancini a discuté de la série en 8 parties et a expliqué pourquoi, après tant de films, la série se penchera sur le passé du célèbre Charles Lee Ray.

« Explorer les origines de Charles Lee Ray est quelque chose que les fans veulent voir et demandent littéralement depuis des décennies maintenant », a déclaré Mancini. « Et l’une des raisons pour lesquelles j’étais enthousiasmé par l’idée de faire entrer la franchise dans le milieu de la télévision, c’est parce que le fait d’avoir tellement d’histoires immobilières, huit heures de Chucky, offrait une excellente occasion d’explorer ce genre de choses, entre autres. Mais, oui , donc l’une des choses que j’étais le plus enthousiaste à l’idée de faire avec la série était d’explorer l’origine de Charles Lee Ray. »

Bien qu’il y ait toujours un sentiment d’appréhension dans les redémarrages et les remakes, une chose qui Don Mancini était catégorique, c’est que cette série est complètement et entièrement un projet Chucky à l’ancienne qui ne reconnait en aucun cas ses anciens personnages.

« L’une des choses qui était importante pour moi, c’est que nous puissions conserver tous les aspects de la franchise que les fans adorent, dont l’un est le gore, l’autre, bien sûr, la propension de Chucky à larguer des bombes F », a déclaré Mancini. « Nous avons également l’habitude de ramener des acteurs dans des rôles différents d’un film à l’autre. Nous le faisions avant que Ryan Murphy ne commence à le faire avec la compagnie de répertoire qu’il a créée. histoire d’horreur américaine. Donc, même si quelqu’un meurt, il peut revenir dans un autre rôle. J’ai commencé à faire ça avec Jennifer dans les années 90. »

Alors que la série est accueillie par les fans de la franchise originale, Jennifer Tilly a fait mention du redémarrage 2019 de Un jeu d’enfant, qui n’impliquait ni elle ni Mancini et remplace Brad Dourif par Mark Hamill comme voix de la poupée et est arrivé à un moment où la série était déjà en production, et cela a mis une petite clé dans les travaux.

« Cela a un peu gâché les choses parce que nous nous sommes dit: » Eh bien, maintenant, à quoi appartenons-nous dans l’univers de Chucky? « , a-t-elle déclaré. « Et apparemment, le film était très bon et très bien commenté. Mais les fans, je ne sais pas. Rappelez-vous qu’ils ont sorti le New Coke et que tout le monde préférait le Coke Classic, alors ils ont ramené le vieux Coke et maintenant ils l’appellent Coke Classic. Je pense que c’est une chose similaire. Je veux dire, les gens aiment le Chucky original avec la voix de Brad Dourif. »

Chucky arrive sur USA/SyFy le 12 octobre pour faire des ravages cet Halloween.

Sujets : Chucky