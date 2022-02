Chucky confirme la première de sa deuxième saison pour 2022

Le créateur original de la franchise »Child’s Play », mieux connue en Amérique latine sous le nom de »Chucky le diable jouet », Don Mancinivient de publier une nouvelle affiche pour confirmer que la série dérivée de « Chucky » Il aura une deuxième saison en 2022. La première saison est sortie en octobre de l’année dernière, recevant d’excellentes notes et de très bonnes critiques.

Mancini a servi de créateur de l’émission, qui a vu le retour de plusieurs visages familiers de la franchise »Chucky », y compris Brad Dourif, Jennifer Tilly, Diona Dourif, Alex Vincent et Christine Élise. Nick Antosca créé à partir de » Channel Zero », a servi de producteur exécutif de la série, et juste un mois après sa première, la deuxième saison de la série a été confirmée en novembre.

L’affiche que Mancini a tweetée sur sa page Twitter officielle est simpliste et va droit au but. Le titre »Chucky 2 » apparaît sur l’affiche en lettres rouge vif qui ressemblent à une publicité. Derrière, vous pouvez voir la poupée tueuse protagoniste de la série dans un ton rouge. Le reste de l’affiche est noir et sous le titre n’est que l’année 2022.

La nouvelle série »Chucky » suit Jake Wheeler, un garçon de 13 ans joué par Zackary Arthur, qui acquiert la poupée meurtrière lors d’une vente de jardin dans sa ville. Chucky commence à faire des ravages dans la ville, et Jake l’aide en tant que confident pas si convaincu mais qui décide de continuer à le servir pour ne pas avoir de problèmes avec la menace constante de la poupée.

La première saison a eu l’une des premières les mieux notées d’une série télévisée, avec un score de 91% en Tomates pourries. L’émission est également nominée pour la meilleure nouvelle série télévisée aux GLAAD Media Awards de cette année.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur cette nouvelle deuxième saison de »Chucky », mais il a été dit que le fils de Chucky et Tiffany, Glen/Glenda, qui est apparu dans le film 2004 »Son of Chucky » reviendra dans ces nouvelles épisodes.

Aucune nouvelle n’a été annoncée sur le début du tournage de la deuxième saison de Chucky ou si elle est encore terminée, mais cette image confirme que les fans de la série pourront regarder la saison 2 cette année.