Chucky Cast parle de ressusciter la poupée tueuse cet Halloween [Exclusive]

Chucky est de retour, Jack ! Et il est prêt à jouer. L’emblématique poupée tueuse revient dans sa toute première série télévisée, qui sera diffusée ce soir, le 12 octobre, à la fois sur Syfy et aux États-Unis. Couteau à la main, le moins « bon gars » a de nouveaux amis et beaucoup de vieux ennemis à affronter alors que le temps de jeu se transforme en temps de massacre. Joindre Chucky sont les nouveaux arrivants de la franchise Zackary Arthur, Teo Briones, Alyvia Alyn Lind et Bjorgvin Arnarson. Nous avons récemment rencontré les jeunes acteurs pour savoir comment c’était de travailler avec Chucky.

Dans la nouvelle série télévisée, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos après qu’une poupée « Good Guy » d’époque se soit présentée à une vente de garage en banlieue. Bientôt, tout le monde doit faire face à une série de meurtres horribles qui commencent à exposer les hypocrisies profondes et les secrets cachés de la ville. Pendant ce temps, des amis et des ennemis du passé de Chucky reviennent dans son monde et menacent de révéler la vérité derrière ses origines mystérieuses en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est devenu en quelque sorte ce monstre notoire.

Chucky est produit par UCP et produit par le créateur Don Mancini, David Kirschner, Nick Antosca et Alex Hedlund. Harley Peyton sera également producteur exécutif. Mancini, qui a écrit la franchise cinématographique, a écrit l’adaptation télévisée, dirigera le premier épisode et servira de showrunner.

L’histoire de « la venue de la rage classique » démarre ce soir, le 12 octobre, apportant de grandes frayeurs pour la saison d’Halloween. L’émission de télévision est considérée comme une suite directe du 2017 Un jeu d’enfant film Culte de Chucky, qui a servi de 7e film de la franchise. Les séries USA et Syfy n’ont aucun lien avec la récente Un jeu d’enfant redémarrez, et continuez à la place l’héritage formé pour la première fois dans l’original de 1988, avec l’icône de la franchise de longue date Brad Dourif pour reprendre son rôle de voix de Chucky, l’ancien tueur en série Charles Lee Ray.

Le premier épisode intitulé Mort par mésaventure présente le nouveau héros Jake (Zackary Arthur), un adolescent gay dont le père n’accepte pas « l’identité sexuelle et romantique naissante du garçon ». Après avoir trouvé la poupée Good Guy vintage lors d’une vente de garage, Jake et Chucky se lancent dans un chaos qui ramènera de nombreux visages familiers dans le giron. L’épisode 2, intitulé « Donnez-moi quelque chose de bon à manger », sera endetté le 19 octobre. Il y a 8 épisodes dans la première saison, avec le créateur de la franchise Don Mancini qui dirige chacun d’entre eux.

Sujets : Chucky