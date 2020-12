Chuck Yeager, 1er pilote à franchir le mur du son, est mort à 97 ans

Chuck Yeager, le pilote de l’US Air Force qui est devenu la première personne à franchir le mur du son, est décédé lundi 7 décembre à l’âge de 97 ans.

La femme de Yeager, Victoria, a partagé la nouvelle sur Twitter, écrivant: « C’est avec une profonde tristesse, je dois vous dire que mon amour de vie, le général Chuck Yeager, est décédé juste avant 21 heures HE. Une vie incroyable bien vécue, le plus grand pilote d’Amérique, et un héritage de force, d’aventure et de patriotisme sera rappelé pour toujours. «

Yeager est devenu la première personne à franchir le mur du son le 14 octobre 1947, alors qu’il pilotait l’avion-fusée Bell X-1 à 13 700 mètres (45 000 pieds) au-dessus du lac Rogers Dry dans le désert de Mojave. Pendant le vol, Yeager a atteint Mach 1,05, soit 1,05 fois la vitesse du son. L’avion, qu’il a surnommé Glamorous Glennis après sa première épouse Glennis Yeager, décédée en 1990. Le Bell X-1 est maintenant exposé au Smithsonian Air and Space Museum à Washington.

Yeager continuerait à piloter des avions encore plus rapides, y compris le Lockheed XF-104, qui volait plus de deux fois la vitesse du son. Ses vols d’essai audacieux ont été présentés dans le livre de 1979 de Tom Wolfe « The Right Stuff » ainsi que l’adaptation cinématographique et la nouvelle série Disney Plus du même nom.

Le brigadier-général Charles E. « Chuck » Yeager debout devant son F-15 Eagle à l’occasion du 50e anniversaire de sa nomination en tant que premier homme à casser la vitesse du son en octobre 1997. (Crédit d’image: US Air Force)

La carrière de pilote de Yeager dans l’US Air Force a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale en 1941, où il a été mécanicien privé et plus tard mécanicien d’aéronefs. Il a commencé sa formation de pilote en 1942 et est devenu pilote d’essai après la guerre. Yeager a piloté une variété d’avions expérimentaux à Edwards Air Force Base.

En 1960, Yeager a été directeur de l’école spatiale d’Edwards et plus tard, il a été commandant d’escadre pendant la guerre du Vietnam, où il a volé plus de 130 missions de combat, selon une biographie de la NASA. Yeager a également fait partie de la commission présidentielle qui a enquêté sur la catastrophe de la navette spatiale Challenger de la NASA, qui a tué sept astronautes, en 1986.

Yeager a pris sa retraite de l’armée de l’air en 1975 au grade de général de brigade après 33 ans de service. Il a reçu de nombreux prix et distinctions tout au long de sa carrière, notamment la Médaille du service distingué, l’Étoile d’argent, la Légion du mérite et l’Étoile de bronze, selon le New York Times. Yeager a également reçu la Médaille présidentielle de la liberté en 1985 des mains du président Ronald Reagan, a ajouté le Times.

